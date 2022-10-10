Анонсы: Недорогой смартфон Moto E32 с 50 Мп камерой появился в Индии

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Анонсы: Недорогой смартфон Moto E32 с 50 Мп камерой появился в Индии

10.10.2022, MForum.ru

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На индийском рынке начались продажи смартфона Moto E32.Приобрести новинку можно за 10 499 рупий в двух цветах: синем Iceberg Blue и черном Cosmic Black.

Анонсы: Moto E32 появился в Индии

В активе Moto E32 присутствуют 6,5-дюймовый дисплей разрешением HD+ с частотой обновления 90 Гц, чипсет MediaTek Helio G37, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD объемом до 1 Тб. Ёмкость АКБ – 5000 мАч, максимальная мощность зарядки – 10 Вт. Тыловая камера Moto E32 сдвоенная, 50 Мп основной сенсор дополнен 2 Мп датчиком глубины сцены. Разрешение фронтальной камеры – 8 Мп. Толщина Moto E32 – 8,49 мм, вес – 185 г. В программной части производитель обещает одно обновление операционной системы (с Android 12 до Android 13) и 2 года обновлений безопасности.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации t.me/EqualLeaks

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