Слухи: Redmi A1+ будет анонсирован в Индии 14 октября

13.10.2022, MForum.ru

Суббренд Xiaomi разместил на своем официальном сайте страничку, посвященную этой новинке. Ожидается, что Redmi A1+ анонсируют 14 октября. Новинка станет обновленным вариантом Redmi A1, дебютировавшего в стране в прошлом месяце.

В ряде стран Redmi A1+ поступил в продажу на прошлой неделе. Предполагается, что индийский вариант будет иметь те же характеристики, но будет маркирован как «Сделано в Индии» и «Сделано для Индии». Аппарат похож на Redmi A1 с отделкой из кожи на задней панели и квадратным модулем камеры.

Отличия между двумя устройствами заключается в том, что вариант Plus получил дактилоскопический сенсор на задней панели. Кроме того, ожидается появление дополнительного сенсора для тыловой камеры. Уже подтверждено, что Redmi A1+ оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч и имеет каплевидный вырез экрана для фронтальной камеры. Купить Redmi A1+ можно будет в светло-голубом, светло-зеленом и черном цветах.

Что касается основных характеристик, кенийский вариант Redmi A1+ оснащен 6,52-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением HD+, базируется на чипсете Helio A22 в сочетании с оперативной памятью объемом до 3 ГБ (и виртуальной оперативной памятью 2 ГБ), 32 Гб ОЗУ и Android 12 Go Edition из коробки.