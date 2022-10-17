Анонсы: Conquest S23 – 5G-смартфон не для всех

MForum.ru
17.10.2022,
Китайская компания Conquest официально анонсировала смартфон S23. Новинка представляет собой защищенное устройство, соответствующее IP68, IP69K и MIL-STD-810H. Диапазон рабочих температур от -40 до 70 градусов Цельсия. Допускаются падения с высоты до 1,8 м.
В продолжение профессиональных фишек упомянем о встроенной тепловизоре с инфракрасной подсветкой, DMR-рации, поддержки подключения к спутниковым сетям, а также 6-контактном разъёме М6, служащем для подключения к сетям проводного интернета (через адаптер Ethernet с коннектором RJ-45) и сертификацию для работы во взрывоопасных средах. Большинство функций являются опциональными.
Еще одна примечательная особенность – АКБ емкостью 10 000 мАч. Поддерживается быстрая зарядка 66 Вт, которая может зарядить это АКБ за 80 минут. С учетом крепкого корпуса и емкой АКБ вес Conquest S23 составит почти 400 грамм.
Основные спецификации Conquest S23 включают в себя 6,58-дюймовый IPS-дисплей разрешением FullHD+, чипсет MediaTek Dimensity 900, 8/12 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти, QUAD-камеру (108 Мп основной, 20 Мп ночного видения, 5 Мп макро, 0,05 Мп тепловизор) и 32 Мп фронтальную камеру в каплевидном вырезе экрана.
Поддержка NFC присутствует, дактилоскопический сенсор размещен на задней панели. Еще одна интересная особенность – мощный динамик 120 Вт и встроенный мини-сабвуфер. Информации о цене пока нет, возможно, речь идет о сумме порядка $500.
© Антон Печеровый,
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