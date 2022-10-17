Слухи: Moto X40 на Snapdragon 8 Gen 2 представят в декабре

17.10.2022, MForum.ru

В декабре 2021 года Motorola выпустила Moto X30 (на глобальном рынке – Moto Edge 30 Pro) в Китае, а уже в этом декабре можно ожидать анонс Moto X40, который станет наследником этой модели. Аппарат уже прошел сертификацию 3C в Китае.

Moto X30

По данным инсайдеров, Moto X40 будет оснащен дисплеем FHD+, а основой его «железа» станет чипсет Snapdragon 8 Gen 2. Кроме того, в его активе ожидается тыловая камера с 50 Мп основным сенсором. Как считают инсайдеры, Moto X40 будет недорогим и может стать одним из самых доступных смартфонов с процессором Snapdragon 8 Gen 2.

Из данных сертификации 3C стало известно, что Moto X40 (с номером модели XT2301-5) будет поддерживать быструю зарядку мощностью 68 Вт. На мировой рынок X40 может выйти на мировой рынок как Moto Edge 40 Pro. Впрочем, производитель пока никак не прокомментировал слухи об этой новинке.

Напомним, Moto X30 оснащен 6,7-дюймовым OLED-дисплеем FHD+ с частотой обновления 144 Гц и частотой дискретизации касания 576 Гц. Внутри присутствует чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Фоточасть Moto X30 включает в себя 50 Мп основной сенсор в составе строенной тыловой камеры и 60 Мп камеру на передней панели. Емкость АКБ –5000 мАч, мощность быстрой зарядки 68 Вт.