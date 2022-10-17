MForum.ru
17.10.2022,
В декабре 2021 года Motorola выпустила Moto X30 (на глобальном рынке – Moto Edge 30 Pro) в Китае, а уже в этом декабре можно ожидать анонс Moto X40, который станет наследником этой модели. Аппарат уже прошел сертификацию 3C в Китае.
Moto X30
По данным инсайдеров, Moto X40 будет оснащен дисплеем FHD+, а основой его «железа» станет чипсет Snapdragon 8 Gen 2. Кроме того, в его активе ожидается тыловая камера с 50 Мп основным сенсором. Как считают инсайдеры, Moto X40 будет недорогим и может стать одним из самых доступных смартфонов с процессором Snapdragon 8 Gen 2.
Из данных сертификации 3C стало известно, что Moto X40 (с номером модели XT2301-5) будет поддерживать быструю зарядку мощностью 68 Вт. На мировой рынок X40 может выйти на мировой рынок как Moto Edge 40 Pro. Впрочем, производитель пока никак не прокомментировал слухи об этой новинке.
Напомним, Moto X30 оснащен 6,7-дюймовым OLED-дисплеем FHD+ с частотой обновления 144 Гц и частотой дискретизации касания 576 Гц. Внутри присутствует чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Фоточасть Moto X30 включает в себя 50 Мп основной сенсор в составе строенной тыловой камеры и 60 Мп камеру на передней панели. Емкость АКБ –5000 мАч, мощность быстрой зарядки 68 Вт.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
12.10. [Новинки] Анонсы: Motorola Moto G72 с Helio G99 и 108 Мп камерой добрался до Европы / MForum.ru
10.10. [Новинки] Анонсы: Недорогой смартфон Moto E32 с 50 Мп камерой появился в Индии / MForum.ru
28.09. [Новинки] Слухи: Motorola Moto G72 замечен на рендерах / MForum.ru
19.09. [Новинки] Анонсы: Moto E22 и E22i представлены официально / MForum.ru
09.09. [Новинки] Анонсы: Motorola Edge 30 Fusion – глобальная версия Moto S30 Pro / MForum.ru
17.10. [Новинки] Слухи: Moto X40 на Snapdragon 8 Gen 2 представят в декабре / MForum.ru
17.10. [Новинки] Анонсы: Conquest S23 – 5G-смартфон не для всех / MForum.ru
14.10. [Новинки] Анонсы: Honor X40 GT – игровой смартфон на Snapdragon 888 / MForum.ru
13.10. [Новинки] Анонсы: Infinix Hot 20 с 6,82-дюймовым 90 Гц дисплеем представлен официально / MForum.ru
13.10. [Новинки] Слухи: Redmi A1+ будет анонсирован в Индии 14 октября / MForum.ru
12.10. [Новинки] Анонсы: Lava Yuva Pro – очень дешевый 4G-смартфон из Индии / MForum.ru
12.10. [Новинки] Анонсы: Motorola Moto G72 с Helio G99 и 108 Мп камерой добрался до Европы / MForum.ru
11.10. [Технологии] Компоненты: MediaTek Dimensity 1080 5G представлена официально / MForum.ru
11.10. [Новинки] Анонсы: Tecno Pova 4 и Pova 4 Pro с АКБ 6000 мАч представлены официально / MForum.ru
10.10. [Новинки] Анонсы: Недорогой смартфон Moto E32 с 50 Мп камерой появился в Индии / MForum.ru
09.10. [Новинки] Анонсы: Honor Play 6C с экраном 90 Гц представлен в Китае / MForum.ru
07.10. [Новинки] Анонсы: Infinix Zero Ultra с 200 Мп камерой и зарядкой 180 Вт представлен официально / MForum.ru
06.10. [Новинки] Анонсы: Google Pixel 7 и 7 Pro представлены официально / MForum.ru
06.10. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova 10 SE со 108 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
06.10. [Новинки] Анонсы: Simple Phone – смартфон за 400 евро без сервисов Google / MForum.ru
05.10. [Новинки] Анонсы: Oppo A77s на Snapdragon 680 представлен официально / MForum.ru
05.10. [Новинки] Анонсы: Смарт-часы OnePlus Nord Watch представлены официально / MForum.ru
05.10. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 12T и 12Т Pro – развитие флагманской линейки / MForum.ru
05.10. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi Pad с четырьмя динамиками представлен официально / MForum.ru
04.10. [Новинки] Слухи: Redmi A1+ представят 7 октября / MForum.ru