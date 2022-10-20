Анонсы: Представлен Android 13 Go – теперь от 2 Гб ОЗУ

20.10.2022, MForum.ru

Компания Google выпустила обновленную версию своей операционной системы для «слабых» устройств. Новинка пришла на смену Android 11 Go (Android 12 Go так и не был представлен).

Минимальные требования Android 13 Go – 2 Гб ОЗУ и 16 Гб встроенной памяти, что заметно выше системных требований предшественников. Впрочем, для современных смартфонов 2 Гб ОЗУ – это минимум, ниже которого производители уже давно не спускаются.

Важным новшеством Android 13 Go стала интеграция языка дизайна Material You, позволяющего адаптировать цветовую схему ОС исходя из установленных обоев. Кроме того появился ряд функций старшей версии, включая настройки разрешения на отправку уведомлений для каждого приложения и оптимизированную систему Google Play System Updates, позволяющую устройствам получать критические обновления безопасности.

Первые смартфоны на базе новой ОС ожидаются в 2023 году.