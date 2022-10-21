Анонсы: Представлен IQOO Neo 7 на чипсете MediaTek Dimensity 9000+

21.10.2022, MForum.ru

В Китае состоялся анонс смартфона IQOO Neo 7. Новинка базируется на чипсете MediaTek Dimensity 9000+ с выделенным чипом Pro+ для работы с дисплеем устройства. За счет такого решения разгружается основной чипсет даже при отображении картинки с высокой частотой обновления и высокой скорости опроса сенсора.

Сам экран представляет собой 6,78-дюймвую матрицу AMOLED E5 разрешением 2400 x 1080 точек с частотой обновления до 120 Гц. Частота опроса сенсора может достигать 2000 Гц. Объем ОЗУ – 8/12 Гб, встроенной памяти – 128/256/512 Гб. Тыловая камера представлена связкой основного сенсора разрешением 50 Мп, 8 Мп широкоугольного и 2 Мп для съемки макро. За автономность отвечает АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 120 Вт. Дактилоскопический сенсор разместился в экране, также отметим стереодинамики. Цена новинки начинается от 2699 юаней за варинат 8/128 Гб, топовый 12/512 Гб обойдется в 3299 юаней. Купить новинку можно в трех цветах - оранжевом, синем и ультрамарин.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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