Анонсы: Представлен IQOO Neo 7 на чипсете MediaTek Dimensity 9000+

MForum.ru

Анонсы: Представлен IQOO Neo 7 на чипсете MediaTek Dimensity 9000+

21.10.2022, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

В Китае состоялся анонс смартфона IQOO Neo 7. Новинка базируется на чипсете MediaTek Dimensity 9000+ с выделенным чипом Pro+ для работы с дисплеем устройства. За счет такого решения разгружается основной чипсет даже при отображении картинки с высокой частотой обновления и высокой скорости опроса сенсора.

Анонсы: Представлен IQOO Neo 7 на чипсете MediaTek Dimensity 9000+

Сам экран представляет собой 6,78-дюймвую матрицу AMOLED E5 разрешением 2400 x 1080 точек с частотой обновления до 120 Гц. Частота опроса сенсора может достигать 2000 Гц. Объем ОЗУ – 8/12 Гб, встроенной памяти – 128/256/512 Гб.

Анонсы: Представлен IQOO Neo 7 на чипсете MediaTek Dimensity 9000+

Тыловая камера представлена связкой основного сенсора разрешением 50 Мп, 8 Мп широкоугольного и 2 Мп для съемки макро. За автономность отвечает АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 120 Вт.

Анонсы: Представлен IQOO Neo 7 на чипсете MediaTek Dimensity 9000+

Дактилоскопический сенсор разместился в экране, также отметим стереодинамики.

Анонсы: Представлен IQOO Neo 7 на чипсете MediaTek Dimensity 9000+

Цена новинки начинается от 2699 юаней за варинат 8/128 Гб, топовый 12/512 Гб обойдется в 3299 юаней. Купить новинку можно в трех цветах - оранжевом, синем и ультрамарин.

Анонсы: Представлен IQOO Neo 7 на чипсете MediaTek Dimensity 9000+

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

21.09. [Новинки] Слухи: Vivo X90 Pro+ c 1" сенсором камеры представят в декабре / MForum.ru

13.09. [Новинки] Анонсы: iQOO Z6 Lite 5G оценен в 13 499 рупий / MForum.ru

13.09. [Новинки] Слухи: Стали известны подробности об iQOO 11 / MForum.ru

22.08. [Новинки] Слухи: Стали известны ключевые спецификации iQOO Z6 / MForum.ru

20.07. [Новинки] Анонсы: IQOO 10 и 10 Pro на базе Snapdragon 8+ Gen 1 с зарядкой 200 Вт представлены официально / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=1 ms, find=1 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 10:16 ABloud Тема: Омская область (04.12.2007)
[Развитие сетей. Омская область. МегаФон] МегаФон расширил покрытие 4G в Омске 21 октября 2022, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. С начала 2022 года МегаФон модернизировал более 70 базовых ...
Сегодня 09:24 ABloud Тема: Алтайский край (04.12.2007)
[Развитие сетей. Алтайский край. МТС] В Барнауле и пригороде «ускорили» LTE 21 октября 2022 г., Барнаул, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (nyse: mbt, moex: mtss), ведущая российская ...
Вчера 11:21 ABloud Тема: МегаФон (20.05.2013) (Страницы: 1 2 3)
[Абонентское оборудование. МегаФон] МегаФон увеличил мощности центра исследования абонентского оборудования 20 октября 2022, пресс-релиз МегаФон через MForum. МегаФон открывает обновленный ...
19.10.2022 19:30 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Нетелекомовские услуги операторов связи. Издательства. МТС] Победитель премии Booker эксклюзивно появится в сервисе «Строки» от МТС 19 октября 2022 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru ...
19.10.2022 14:18 ABloud Тема: Онлайн-кинотеатры (15.03.2022)
[Онлайн-кинотеатры. Видеосервисы. МТС. KION] Онлайн-кинотеатр KION награжден главным призом Х ежегодного конкурса «Медиабренд» Рекламный ролик KION «Француз», сериалы «Вертинский», «Нереалити», ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

21.10. [Новинки] Анонсы: ZTE Axon 40 S на чипсете Unisoc T618 представлен в Мексике / MForum.ru

21.10. [Новинки] Анонсы: Представлен IQOO Neo 7 на чипсете MediaTek Dimensity 9000+ / MForum.ru

20.10. [Новинки] Анонсы: Представлен Android 13 Go – теперь от 2 Гб ОЗУ / MForum.ru

19.10. [Новинки] Анонсы: iPad Pro 11 и 12.9 (2022) на чипсете Apple М2 представлены официально / MForum.ru

19.10. [Новинки] Анонсы: iPad 10 представлен официально / MForum.ru

18.10. [Новинки] Анонсы: Cube iPlay 50 – планшет за $80 с тремя ОС / MForum.ru

18.10. [Новинки] Слухи: Realme 10 Pro+ получит AMOLED-дисплей и АКБ 5000 мАч / MForum.ru

17.10. [Новинки] Слухи: Moto X40 на Snapdragon 8 Gen 2 представят в декабре / MForum.ru

17.10. [Новинки] Анонсы: Conquest S23 – 5G-смартфон не для всех / MForum.ru

14.10. [Новинки] Анонсы: Honor X40 GT – игровой смартфон на Snapdragon 888 / MForum.ru

13.10. [Новинки] Анонсы: Infinix Hot 20 с 6,82-дюймовым 90 Гц дисплеем представлен официально / MForum.ru

13.10. [Новинки] Слухи: Redmi A1+ будет анонсирован в Индии 14 октября / MForum.ru

12.10. [Новинки] Анонсы: Lava Yuva Pro – очень дешевый 4G-смартфон из Индии / MForum.ru

12.10. [Новинки] Анонсы: Motorola Moto G72 с Helio G99 и 108 Мп камерой добрался до Европы / MForum.ru

11.10. [Технологии] Компоненты: MediaTek Dimensity 1080 5G представлена официально / MForum.ru

11.10. [Новинки] Анонсы: Tecno Pova 4 и Pova 4 Pro с АКБ 6000 мАч представлены официально / MForum.ru

10.10. [Новинки] Анонсы: Недорогой смартфон Moto E32 с 50 Мп камерой появился в Индии / MForum.ru

09.10. [Новинки] Анонсы: Honor Play 6C с экраном 90 Гц представлен в Китае / MForum.ru

07.10. [Новинки] Анонсы: Infinix Zero Ultra с 200 Мп камерой и зарядкой 180 Вт представлен официально / MForum.ru

06.10. [Новинки] Анонсы: Google Pixel 7 и 7 Pro представлены официально / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: