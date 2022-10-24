Анонсы: Samsung Galaxy A04e – еще одна модель самой доступной серии

24.10.2022, MForum.ru

Компания Samsung полнила линейку устройств начального уровня смартфоном Galaxy A04e. Новинка представляет собой упрощенную версию базовой модели Galaxy A04, лишившуюся 50 Мп тыловой камеры. Вместо нее используется сенсор разрешением 13 Мп.

Набор спецификаций Samsung Galaxy A04e включает в себя 6,5-дюймовый PLS-дисплей разрешением 1600 x 720 точек, 8-ядерный процессор, 3/4 Гб ОЗУ, 32/64/128 Гб встроенной памяти, сдвоенную тыловую камеру (13 + 2 Мп), 5 Мп фронтальную камеру в каплевидном вырезе, а так же АКБ емкостью 5000 мАч.

Модель чипсета не раскрывается, возможно, речь идет о MediaTek Helio G35. Также не заявлено наличие NFC и дактилоскопического сенсора. Рынки, на которых будет доступен Samsung Galaxy A04e, производитель пока не сообщил, как и его цену.