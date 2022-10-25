Анонсы: OnePlus Nord N300 – даунгрейд OnePlus Nord N200

25.10.2022, MForum.ru

Для рынка США смартфон OnePlus Nord N200 стал настоящим хитом – в этой стране 60% продаж смартфонов OnePlus пришлось именно на эту модель. Если судить по названию, OnePlus Nord N300 должен стать ее улучшенной версией, однако в плане спецификаций он оказался шагом назад. В частности стало ниже разрешение дисплея и фронтальной камеры.

В активе OnePlus Nord N300 присутствуют 6,56-дюймовый дисплей разрешением 1612 x 720 точек, чипсет MediaTek Dimensity 810, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти, сдвоенная тыловая камера (48 Мп + 2 Мп сенсор глубины), 8 Мп фронтальная камера и АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт. Купить OnePlus Nord N300 можно начиная с 3 ноября у T-Mobile за $228.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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