MForum.ru
25.10.2022,
Для рынка США смартфон OnePlus Nord N200 стал настоящим хитом – в этой стране 60% продаж смартфонов OnePlus пришлось именно на эту модель. Если судить по названию, OnePlus Nord N300 должен стать ее улучшенной версией, однако в плане спецификаций он оказался шагом назад. В частности стало ниже разрешение дисплея и фронтальной камеры.
В активе OnePlus Nord N300 присутствуют 6,56-дюймовый дисплей разрешением 1612 x 720 точек, чипсет MediaTek Dimensity 810, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти, сдвоенная тыловая камера (48 Мп + 2 Мп сенсор глубины), 8 Мп фронтальная камера и АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт. Купить OnePlus Nord N300 можно начиная с 3 ноября у T-Mobile за $228.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
05.10. [Новинки] Анонсы: Смарт-часы OnePlus Nord Watch представлены официально / MForum.ru
10.08. [Новинки] Анонсы: OnePlus Ace Pro представлен официально / MForum.ru
04.08. [Новинки] Анонсы: Самый дешевый смартфон OnePlus – Nord 20 SE – доступен на AliExpress / MForum.ru
04.08. [Новинки] Анонсы: Представлен OnePlus 10T на Snapdragon 8+ Gen 1 и с 150 Вт зарядкой / MForum.ru
23.05. [Новинки] Анонсы: OnePlus Nord 2T представлен официально / MForum.ru
25.10. [Новинки] Анонсы: OnePlus Nord N300 – даунгрейд OnePlus Nord N200 / MForum.ru
25.10. [Новинки] Анонсы: Люксовый смартфон Vertu Metavertu представлен официально / MForum.ru
24.10. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A04e – еще одна модель самой доступной серии / MForum.ru
24.10. [Новинки] Анонсы: HTC Wildfire E plus появился в продаже / MForum.ru
21.10. [Новинки] Анонсы: ZTE Axon 40 S на чипсете Unisoc T618 представлен в Мексике / MForum.ru
21.10. [Новинки] Анонсы: Представлен IQOO Neo 7 на чипсете MediaTek Dimensity 9000+ / MForum.ru
20.10. [Новинки] Анонсы: Представлен Android 13 Go – теперь от 2 Гб ОЗУ / MForum.ru
19.10. [Новинки] Анонсы: iPad Pro 11 и 12.9 (2022) на чипсете Apple М2 представлены официально / MForum.ru
19.10. [Новинки] Анонсы: iPad 10 представлен официально / MForum.ru
18.10. [Новинки] Анонсы: Cube iPlay 50 – планшет за $80 с тремя ОС / MForum.ru
18.10. [Новинки] Слухи: Realme 10 Pro+ получит AMOLED-дисплей и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
17.10. [Новинки] Слухи: Moto X40 на Snapdragon 8 Gen 2 представят в декабре / MForum.ru
17.10. [Новинки] Анонсы: Conquest S23 – 5G-смартфон не для всех / MForum.ru
14.10. [Новинки] Анонсы: Honor X40 GT – игровой смартфон на Snapdragon 888 / MForum.ru
13.10. [Новинки] Анонсы: Infinix Hot 20 с 6,82-дюймовым 90 Гц дисплеем представлен официально / MForum.ru
13.10. [Новинки] Слухи: Redmi A1+ будет анонсирован в Индии 14 октября / MForum.ru
12.10. [Новинки] Анонсы: Lava Yuva Pro – очень дешевый 4G-смартфон из Индии / MForum.ru
12.10. [Новинки] Анонсы: Motorola Moto G72 с Helio G99 и 108 Мп камерой добрался до Европы / MForum.ru
11.10. [Технологии] Компоненты: MediaTek Dimensity 1080 5G представлена официально / MForum.ru
11.10. [Новинки] Анонсы: Tecno Pova 4 и Pova 4 Pro с АКБ 6000 мАч представлены официально / MForum.ru