Слухи: Vivo X90 получит чипсет Dimensity 9200 и зарядку 120 Вт

27.10.2022, MForum.ru

Если верить информированным источникам, смартфоны серии vivo X90 поступят в продажу в декабре. Флагманский смартфон линейки, X90 Pro+, будет оснащен чипсетом Snapdragon 8 Gen 2, а базовая версия получит Dimensity 9200 и будет поддерживать зарядку мощностью 120 Вт.

vivo X80

Что касается аппаратной платформы, чипсет Dimensity 9200 еще не анонсирован. Однако ранее проскальзывала информация, что общее улучшение производительности составит 26%.

Кроме того, источник сообщил, что разрешение экрана составит разрешение 1,5K (панели 1220p часто неправильно обозначаются).

Также отметим, что у vivo X90 будет увеличена емкость аккумулятора — утечки указывают на двойной элемент емкостью 4700 мАч.

Vivo X90 станет первым базовым смартфоном линей из серии X с IP-рейтингом, до сих пор только модели Pro имели защиту от воды и пыли.