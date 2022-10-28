Анонсы: Официально представлены Redmi Note 12 Pro и 12 Pro+

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Анонсы: Официально представлены Redmi Note 12 Pro и 12 Pro+

28.10.2022, MForum.ru

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Компания Xiaomi анонсировала смартфоны Redmi Note 12 Pro и 12 Pro+. Обе новинки базируются на 5G-чипсете MediaTek Dimensity 1080 и предлагают отличные возможности для фото и видеосъемки. Отличия Pro и Pro+ заключаются в объемах памяти, камерах и мощности быстрой зарядки.

Анонсы: Официально представлены Redmi Note 12 Pro и 12 Pro+

Базовый Xiaomi Redmi Note 12 Pro оснащен 6,67-дюймовым дисплеем разрешением 2400 x 1080 точек с частотой обновления до 120 Гц, 6/8 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, 16 Мп фронтальной камерой в круглом вырезе, а также АКБ емкостью 5000 мАч. Мощность быстрой зарядки 67 Вт. Тыловая камера строенная – 50 Мп Sony IMX766, 8 Мп широкоугольный и 2 Мп макро. Также отметим стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos и NFC.

Анонсы: Официально представлены Redmi Note 12 Pro и 12 Pro+

Объем ОЗУ Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ может составлять как 8, так и 12 Гб. Встроенной памяти – 256 Гб. Мощность быстрой зарядки выросла до 120 Вт. Впрочем, основное отличие заключается в тыловой камере, основой которой у Pro+ стал 200 Мп сенсор Samsung ISOCELL HPX. Вспомогательные модули аналогичны базовой модели.

Анонсы: Официально представлены Redmi Note 12 Pro и 12 Pro+

Цены Xiaomi Redmi Note 12 Pro начинаются от 1699 юаней за версию 6+128 Гб. Такой же смартфон, но с 8 Гб ОЗУ оценен в 1799 юаней, а желающие получить более быструю встроенную память (UFS 2.2) заплатят 1899 юаней.

Анонсы: Официально представлены Redmi Note 12 Pro и 12 Pro+

Стоимость Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ стартует от 2199 юаней за вариант с 8 Гб ОЗУ, модель с 12 Гб памяти обойдется в 2399 юаней. Начало продаж намечено на 1 ноября.

Анонсы: Официально представлены Redmi Note 12 Pro и 12 Pro+

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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