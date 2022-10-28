Анонсы: Redmi Note 12 5G – классика линейки Redmi Note

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Анонсы: Redmi Note 12 5G – классика линейки Redmi Note

28.10.2022, MForum.ru

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Еще одной новинкой от Redmi стала модель Note 12 5G, идея которой полностью соответствует изначальному замыслу линейки Redmi Note, включая хитовый Redmi Note 7, – отличные технические характеристики при умеренной цене.

Анонсы: Redmi Note 12 5G – классика линейки Redmi Note

Спецификации Redmi Note 12 5G включают в себя 6,67-дюймовый дисплей разрешением 2400 x 1080 точек с частотой обновления до 120 Гц и пиковой яркостью 120 нит, чипсет Snapdragon 4 Gen 1, 4/6/8 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти, сдвоенную тыловую камеру (48 Мп + 2 Мп), 8 Мп фронтальную камеру, а также АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт. Наличие NFC может зависеть от рынка, дактилоскопический сенсор присутствует.

Анонсы: Redmi Note 12 5G – классика линейки Redmi Note

Цена Redmi Note 12 5G начинается от отметки 1199 юаней за версию 4+128 Гб, вариант 6+128 Гб оценен в 1299 юаней. Смартфоны с 8 Гб ОЗУ оценены в 1499 / 1699 юаней (128/256 Гб встроенной памяти).

Анонсы: Redmi Note 12 5G – классика линейки Redmi Note

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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