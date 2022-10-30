5G: T-Mobile - передовик в плане голоса через 5G. Но до отказа от VoLTE еще далеко

30.10.2022, MForum.ru

T-Mobile первой в США вышла на рынок коммерческих услуг с автономной сетью 5G SA национального масштаба. Особенность такой сети - не нужна сеть LTE в качестве "якорной", что выгодно отличает сети 5G SA от сетей 5G NSA. Вместе с тем, переход к 5G SA предъявляет к оператору повышенные требования - уже на первых порах сеть должна обладать высокосвязным покрытием, желательно сравнимым по площади с покрытием сети LTE. Только в такой ситуации можно было бы отказаться от использования сети LTE для оказания голосовых услуг. Пока что T-Mobile до этого еще очень далеко.

В сетях 5G для поддержки голоса используется услуга Voice over New Radio (VoNR), аналог VoLTE в сети 4G. На сегодня T-Mobile уже поддерживает голосовые услуги 5G VoNR в некоторых частях Портленда, Орегон и в Солт-Лейк-Сити, Юта. Так что это больше походит на масштабные тесты технологии на коммерческой сети, чем на широкомасштабный запуск. До конца 2022 года оператор планирует существенно расширить зону оказания услуг голоса в сети 5G.

Этому поспособствует активное освоение диапазона 2.5 ГГц, частоты в котором недавно купил оператор. До конца года T-Mobile надеется обеспечить услугой 5G 2.5 ГГц порядка 45 млн человек - в масштабах США не так много, но в абсолютном выражении это было бы неплохим стартом.

Как видим построить сеть 5G SA национального масштаба в США быстро не получается. Но то, что процесс начался, поспособствует внедрению поддержки VoNR в большее число терминалов.

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