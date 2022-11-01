Отечественное оборудование: Конкуренция на рынке отечественных разработок LTE и 5G уменьшится

MForum.ru
01.11.2022,
Тема разработки отечественного оборудования 4G и 5G все более разогревается - неудивительно, в воздухе пахнет большими деньгами. И если ранее казалось, что возникнет некоторая конкуренция и выбор между разработками, то сегодняшняя новость возможно свидетельствует об обратом.
Ведомости (статья для платных подписчиков) сообщают, что "Ростех", в составе которого была создана компания Спектр специально для объединения ресурсов Ростеха для решения задач разработки российского оборудования сотовой связи, готова передать 75% компании Спектр "сторонним инвесторам". Это следствие принятых регулятором действий - чтобы получить госсубсидию в размере 21,5 млрд, Ростех не должен владеть более 25% в соответствующем бизнесе.
Передать - не подарить, вероятнее всего, возможным партнерам придется раскошелиться на инвестиции.
Из возможных кандидатов на получения доли в Спектре, возможно, ключевой доли, называют конечно ИКС-холдинг (или его структуры, например "Ядро" (Yadro, ООО Ядро центр технологий мобильной связи)).
Как к этому относиться? Моя позиция не меняется, конкуренция - это хорошо, монополизация рынка - плохо. Понятно, что это дает концентрацию финансов и компетенций, но отсутствие конкурентов, как правило приводит к снижению качества и затягиванию сроков.
Возможно, в условиях слишком небольшого для коммерчески оправданного производства собственных решений сотовой связи российского рынка монополизация это неизбежный шаг, но радоваться этому не получается. Также стоит учесть, что если от Ростеха в целом, на мой взгляд, трудно было ожидать завершенной массовым производством разработки, то в случае ИКС-холдинга, вероятность получения на выходе серийно выпускающегося продукта куда выше.
Александр Сиволобов, заместитель руководителя Центра компетенции НТИ на базе Сколтеха по технологиям беспроводной связи и интернета вещей, вероятно, придерживается того же мнения: "Мы полностью поддерживаем такое решение. «ИКС Холдинг» активно развивает телекоммуникационные компетенции, и «Спектр» их усилит. Этот шаг позитивно отразится на развитии отрасли".
Так или иначе, но создание российских решений телеком-оборудования действительно становится чуть более реальным, и это неплохо.
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теги: #телеком #телекомоборудование #отечественноеоборудование #участникирынка #Спектр #Ростех #Yadro #ИКСхолдинг #5G #LTE
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