Слухи: IQOO 11 получит Snapdragon 8 Gen 2

MForum.ru
01.11.2022,
Известный сетевой информатор Digital Chat Station раскрыл подробности о смартфоне IQOO 11, адресованном любителям мобильных игр.
По данным источника новинка будет базироваться на чипсете Snapdragon 8 Gen 2. Дисплей - AMOLED E6 диагональю 6,78 дюйма и разрешением QHD+ при частоте обновления 144 Гц. Объем ОЗУ будет составлять до 16 Гб, встроенной памяти – до 512 Гб. Причем, будет использоваться память UFS 4.0.
Также источник раскрыл подробности об аккумуляторе IQOO 11 – его емкость составит 5000 мАч, максимальная мощность быстрой зарядки – 100 Вт. ОС – Android 13 с оболочкой Origins OS. В части камер речь идет о строенном модуле: 50 Мп основной, 13 Мп широкоугольный и 13 Мп телефото.
Анонс новинки ожидается в декабре.
© Антон Печеровый,
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