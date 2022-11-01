Слухи: IQOO 11 получит Snapdragon 8 Gen 2

01.11.2022, MForum.ru

Известный сетевой информатор Digital Chat Station раскрыл подробности о смартфоне IQOO 11, адресованном любителям мобильных игр.

По данным источника новинка будет базироваться на чипсете Snapdragon 8 Gen 2. Дисплей - AMOLED E6 диагональю 6,78 дюйма и разрешением QHD+ при частоте обновления 144 Гц. Объем ОЗУ будет составлять до 16 Гб, встроенной памяти – до 512 Гб. Причем, будет использоваться память UFS 4.0.

Также источник раскрыл подробности об аккумуляторе IQOO 11 – его емкость составит 5000 мАч, максимальная мощность быстрой зарядки – 100 Вт. ОС – Android 13 с оболочкой Origins OS. В части камер речь идет о строенном модуле: 50 Мп основной, 13 Мп широкоугольный и 13 Мп телефото.

Анонс новинки ожидается в декабре.