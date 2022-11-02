Анонсы: Oppo A17 появился на европейском рынке

MForum.ru
02.11.2022,
Oppo A17 прибыл в Юго-Восточную Азию в начале этого года. Теперь доступный смартфон появился в Европе. Устройство на базе Helio G35 было замечено в Нидерландах по цене 179 евро в двух цветах — синем и черном; оранжевый дизайн пока остается эксклюзивным в Индии.
Oppo A17 – смартфон начального уровня с экраном 720p и 5-мегапиксельной камерой для селфи внутри каплевидного выреза. На задней панели находится 50-мегапиксельная камера, а также 2-мегапиксельный датчик глубины для более качественных портретных снимков.
Особенность смартфона - порт micro USB, который используется, в том числе, и для зарядки аккумулятора емкостью 5000 мАч. Зато ОС свежая – Android 12 с оболочкой ColorOS 12.1. Дактилоскопический сенсор встроен в клавишу питания.
В настоящее время Oppo A17 можно найти в голландском подразделении Mediamarkt, а также в других крупных розничных магазинах.
© Антон Печеровый,
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