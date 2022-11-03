5G: Сколтех и ГПКС протестировали работу p5G SA OpenRAN через спутник

03.11.2022, MForum.ru

В тесте базовая станция 5G была подключена к ядру сети p5G SA через космический аппарат "Экспресс-80" (геостационарный аппарат в позиции 80 ВД). Сигнал от ядра сети шёл через наземную инфраструктуру ГПКС (Техцентр Шаболовка и Центр космической связи "Дубна") на спутник и далее на базовую станцию и подключенное к ней абонентские устройства и обратно.

Что проверялось?

Передача и воспроизведение видео в форматах 4K HDR, HLG, Dolby Vision в сети 5G. Через абонентское устройство была проверена передача данных голоса и видео.

Оборотная сторона медали - задержка

Понятно, что при использовании геостационарного спутника не может не "набегать" весьма значительная, в сотни миллисекунд, задержка, которая во многом "нивелирует" прелесть 5G, но не будем забывать, что речь идет не о обеспечении таким подключением рядовых пользователей, а о том, чтобы дать интернет и ТВ туда, где его нет от слова совсем, скажем, на удаленную промышленную площадку где-то в Сибири, Якутии или в Заполярье. И вот в таком месте по такой схеме можно раздать 5G, например, на территории карьера. Не для каждого приложения подойдет большая задержка, скажем, вряд ли получится использовать такой интернет для роботизированной карьерной техники, но для других приложений - вполне.

Конечно, заманчивее было бы задействовать в качестве спутникового сегмента не геостационарный спутник, а мощную низкоорбитальную группировку, типа американской Starlink, тогда задержка была бы на порядок меньше, но российского аналога такой группировки нет.

Ладно, хватит о спутниковом сегменте. Возвращаясь к сотовой связи 5G можно констатировать, что российская разработка p5G SA, похоже, вполне работоспособна. Это, конечно, совсем не массовая сеть 5G, но может случиться, что именно частные сети 5G в России окажутся первыми коммерческими внедрениями новой технологии.

пресс-релиз компаний

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теги: #5GSA #p5G #Сколтех #ГПКС