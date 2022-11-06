Слухи: Vivo X90 Pro+ с зарядкой 80 Вт сертифицирован 3C

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Слухи: Vivo X90 Pro+ с зарядкой 80 Вт сертифицирован 3C

06.11.2022, MForum.ru

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Сообщается, что серия Vivo X90 появится к концу этого года. Одна из моделей линейки уже получила обязательную сертификацию 3C в Китае. Модельный номер новинки V2227A, на рынок аппарат может выйти как Vivo X90 Pro+.

Слухи: Vivo X90 Pro+ с зарядкой 80 Вт сертифицирован 3C

В листинге 3С обозначена поддержка быстрой зарядки 80 Вт. Так же регулятор подтвердил наличие поддержки сетей 5G.

По данным отчета TechGoing, новинка получит 6,78-дюймовый дисплей AMOLED E6 производства Samsung. Панель будет поддерживать разрешение 2K, частоту обновления 120 Гц и высокочастотное затемнение 1440 Гц.

Основой «железа» новинки станет чипсет Snapdragon 8 Gen 2, при этом в отчете говорится, что варианта чипсета Dimensity не будет. Однако, два других смартфона этой серии — X90 и X90 Pro — будут оснащены процессором Dimensity 9200.

Для фотосъемки Vivo X90 Pro+ будет оснащен четырьмя камерами с 50-мегапиксельным сенсором Sony IMX989V с 1-дюймовым сенсором. Также будет 48-мегапиксельная сверхширокая камера Sony IMX598, 50-мегапиксельный портретный объектив Sony IMX578 и перископический зум OmniVision OV64A.

Ожидается, что Vivo X90 Pro+ поставляется с оперативной памятью LPDDR5x и хранилищем UFS 4.0. Новинка, будет оснащаться до 12 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ встроенной памяти. За автономность будет отвечать аккумулятор емкостью 4700 мАч с уже упомянутой поддержкой быстрой зарядки 80 Вт.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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