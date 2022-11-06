MForum.ru
06.11.2022,
Сообщается, что серия Vivo X90 появится к концу этого года. Одна из моделей линейки уже получила обязательную сертификацию 3C в Китае. Модельный номер новинки V2227A, на рынок аппарат может выйти как Vivo X90 Pro+.
В листинге 3С обозначена поддержка быстрой зарядки 80 Вт. Так же регулятор подтвердил наличие поддержки сетей 5G.
По данным отчета TechGoing, новинка получит 6,78-дюймовый дисплей AMOLED E6 производства Samsung. Панель будет поддерживать разрешение 2K, частоту обновления 120 Гц и высокочастотное затемнение 1440 Гц.
Основой «железа» новинки станет чипсет Snapdragon 8 Gen 2, при этом в отчете говорится, что варианта чипсета Dimensity не будет. Однако, два других смартфона этой серии — X90 и X90 Pro — будут оснащены процессором Dimensity 9200.
Для фотосъемки Vivo X90 Pro+ будет оснащен четырьмя камерами с 50-мегапиксельным сенсором Sony IMX989V с 1-дюймовым сенсором. Также будет 48-мегапиксельная сверхширокая камера Sony IMX598, 50-мегапиксельный портретный объектив Sony IMX578 и перископический зум OmniVision OV64A.
Ожидается, что Vivo X90 Pro+ поставляется с оперативной памятью LPDDR5x и хранилищем UFS 4.0. Новинка, будет оснащаться до 12 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ встроенной памяти. За автономность будет отвечать аккумулятор емкостью 4700 мАч с уже упомянутой поддержкой быстрой зарядки 80 Вт.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
06.11. [Новинки] Слухи: Vivo V27 получат процессоры MediaTek Dimensity / MForum.ru
04.11. [Новости компаний] 5G: Bharti Airtel - первый миллион абонентов 5G меньше, чем за месяц / MForum.ru
27.10. [Новинки] Слухи: Vivo X90 получит чипсет Dimensity 9200 и зарядку 120 Вт / MForum.ru
23.09. [Новинки] Анонсы: Vivo Y16 - Helio P35 SoC и АКБ 5000 мАч за 12499 рупий / MForum.ru
22.09. [Новинки] Анонсы: Vivo X80 Lite 5G с 64 Мп камерой и Dimensity 900 представлен официально / MForum.ru
06.11. [Новинки] Слухи: Vivo X90 Pro+ с зарядкой 80 Вт сертифицирован 3C / MForum.ru
06.11. [Новинки] Слухи: Vivo V27 получат процессоры MediaTek Dimensity / MForum.ru
03.11. [Новинки] Анонсы: Unihertz Jelly 2E – смартфон с 3-дюймовым дисплеем / MForum.ru
03.11. [Новинки] Анонсы: Раскладной телефон Nokia 2780 Flip представлен официально / MForum.ru
03.11. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон Huawei Pocket S представлен официально / MForum.ru
03.11. [Общество] Это интересно: Все больше покупателей смартфоны рассматривают именно как средство связи / MForum.ru
02.11. [Новинки] Анонсы: Oppo A17 появился на европейском рынке / MForum.ru
01.11. [Новинки] Слухи: IQOO 11 получит Snapdragon 8 Gen 2 / MForum.ru
01.11. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova Y61 – бюджетное пополнение семейства Nova / MForum.ru
01.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты рендеры и спецификации OPPO A58 5G / MForum.ru
31.10. [Новинки] Анонсы: Nokia G60 скоро появится в продаже / MForum.ru
28.10. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 12 5G – классика линейки Redmi Note / MForum.ru
28.10. [Новинки] Анонсы: Официально представлены Redmi Note 12 Pro и 12 Pro+ / MForum.ru
27.10. [Новинки] Слухи: Vivo X90 получит чипсет Dimensity 9200 и зарядку 120 Вт / MForum.ru
27.10. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi Pad появился в России / MForum.ru
26.10. [Новинки] Слухи: Motorola Edge Stylus – новый смартфон со стилусом / MForum.ru
25.10. [Новинки] Анонсы: OnePlus Nord N300 – даунгрейд OnePlus Nord N200 / MForum.ru
25.10. [Новинки] Анонсы: Люксовый смартфон Vertu Metavertu представлен официально / MForum.ru
24.10. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A04e – еще одна модель самой доступной серии / MForum.ru
24.10. [Новинки] Анонсы: HTC Wildfire E plus появился в продаже / MForum.ru