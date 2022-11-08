Слухи: Redmi A11 замечен в TENAA

08.11.2022, MForum.ru

В базе данных китайского регулятора появился смартфон, который может выйти на рынок как Redmi A11. Модельный номер устройства 22120RN86C

К сожалению, технические подробности о новике пока не раскрываются, но рендеры позволяют рассмотреть дизайн устройства. В частности дизайн блока камер получил отсылку к флагманскому Xiaomi Mi 11, а дактилоскопический сенсор разместился на задней панели. Информации о возможных сроках релиза устройства пока тоже нет.