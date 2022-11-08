MForum.ru
08.11.2022,
В базе данных китайского регулятора появился смартфон, который может выйти на рынок как Redmi A11. Модельный номер устройства 22120RN86C
К сожалению, технические подробности о новике пока не раскрываются, но рендеры позволяют рассмотреть дизайн устройства. В частности дизайн блока камер получил отсылку к флагманскому Xiaomi Mi 11, а дактилоскопический сенсор разместился на задней панели. Информации о возможных сроках релиза устройства пока тоже нет.
© Антон Печеровый,
08.11. [Новинки] Слухи: Redmi A11 замечен в TENAA / MForum.ru
08.11. [Новинки] Анонсы: Nothing Phone (1) появился в России / MForum.ru
06.11. [Новинки] Слухи: Vivo X90 Pro+ с зарядкой 80 Вт сертифицирован 3C / MForum.ru
06.11. [Новинки] Слухи: Vivo V27 получат процессоры MediaTek Dimensity / MForum.ru
03.11. [Новинки] Анонсы: Unihertz Jelly 2E – смартфон с 3-дюймовым дисплеем / MForum.ru
03.11. [Новинки] Анонсы: Раскладной телефон Nokia 2780 Flip представлен официально / MForum.ru
03.11. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон Huawei Pocket S представлен официально / MForum.ru
03.11. [Общество] Это интересно: Все больше покупателей смартфоны рассматривают именно как средство связи / MForum.ru
02.11. [Новинки] Анонсы: Oppo A17 появился на европейском рынке / MForum.ru
01.11. [Новинки] Слухи: IQOO 11 получит Snapdragon 8 Gen 2 / MForum.ru
01.11. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova Y61 – бюджетное пополнение семейства Nova / MForum.ru
01.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты рендеры и спецификации OPPO A58 5G / MForum.ru
31.10. [Новинки] Анонсы: Nokia G60 скоро появится в продаже / MForum.ru
28.10. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 12 5G – классика линейки Redmi Note / MForum.ru
28.10. [Новинки] Анонсы: Официально представлены Redmi Note 12 Pro и 12 Pro+ / MForum.ru
27.10. [Новинки] Слухи: Vivo X90 получит чипсет Dimensity 9200 и зарядку 120 Вт / MForum.ru
27.10. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi Pad появился в России / MForum.ru
26.10. [Новинки] Слухи: Motorola Edge Stylus – новый смартфон со стилусом / MForum.ru
25.10. [Новинки] Анонсы: OnePlus Nord N300 – даунгрейд OnePlus Nord N200 / MForum.ru
25.10. [Новинки] Анонсы: Люксовый смартфон Vertu Metavertu представлен официально / MForum.ru