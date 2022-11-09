Слухи: Смартфоны Honor 80 получат 160 Мп камеру

09.11.2022, MForum.ru

Honor запланировала презентацию в Китае на 23 ноября. Ходят слухи, что бренд может представить серию Honor 80 и складной смартфон Honor Vs.

Honor 70 Pro Plus

Надежный китайский информатор Digital Chat Station поделился характеристиками камеры грядущей серии Honor 80. По данным источника, в новинке будет основная камера на 160 Мп.

В настоящее время на рынке нет ни одного телефона с такой камерой. Кроме того, мы не смогли найти никаких 160-мегапиксельных мобильных датчиков. Поэтому, скорее всего, это будет специальный датчик, основанный на доступных 200-мегапиксельных датчиках.

Кроме того, в этой серии будут установлены двойные 50-мегапиксельные камеры на передней панели, назначение второго сенсора источник не раскрыл. Но, скорее всего, он будет использоваться для эффектов при портретной съемке. Наконец, по его словам, серия будет оснащена SoC Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1.

Так же отметим, что хоть источник и использует ключевое слово «серия Honor 80» вместо фактического названия модели, речь может идти о топовой модели, которой может быть Honor 80 Pro или Honor 80 Pro Plus.