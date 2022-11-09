Анонсы: Представлен Realme 10, получивший Helio G99 и 6.4" 90 Гц AMOLED-дисплей

MForum.ru
09.11.2022,
Первый из телефонов Realme 10-й серии представлен официально, и в нем особое внимание уделяется производительности и эффективности. Новинка получила простое имя Realme 10, а ее основой стал MediaTek Helio G99, сменивший Snapdragon 680 предшественника.
Realme10 может похвастаться 400 тысячами баллов в AnTuTu, что на 40% выше, чем у Realme 9. Новый чипсет имеет на 25% более высокую производительность процессора и потребляет на 20% меньше энергии.
Есть конфигурации с 4 ГБ, 6 ГБ и 8 ГБ ОЗУ, которые можно расширить за счет виртуальной ОЗУ до 8 ГБ. Realme использовала UFS 2.2 для хранения (64…256 ГБ) и рекламирует на 50% более быстрые холодные запуски (и на 40% более быстрые горячие запуски), чем Realme 9. Этот также использовал UFS 2.2, поэтому должны быть задействованы некоторые другие оптимизации.
Чипсет G99 и его графический процессор Mali-G57 MC2 обещают обеспечить игровой процесс со скоростью 40 кадров в секунду в PUBG. Также обратите внимание, что Realme сохранила слот microSD, что позволяет добавить до 1 ТБ дополнительного хранилища.
Realme 10 оснащен 6,4-дюймовым дисплеем Super AMOLED (1080 x 2400 пикселей) с частотой обновления 90 Гц и частотой дискретизации касания 360 Гц. Пиковая яркость 1000 нит, для защиты экрана используется Gorilla Glass 5, что полностью повторяет дисплей Realme 9.
Однако в части камеры новинка заметно отличается от предшественника. Realme 10 поставляется с базовой 50-мегапиксельной основной камерой (сенсор JN1 1/2,76 дюйма) и 2-мегапиксельным датчиком глубины (без сверхширокоугольного объектива). Для сравнения, у Realme 9 были основная 108-мегапиксельная (1/1,67 дюйма) и сверхширокая 8-мегапиксельная камеры.
Аккумулятор прежний — емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт. Тем не менее, Realme удалось сократить цикл зарядки на несколько минут. Realme 10 требуется 28 минут для достижения 50% и 70 минут для полной зарядки (по сравнению с 31 минутой до 50% и 75 минутами до 100%).
Realme 10 будет доступен в ближайшее время. Цены стартуют от $230 за версию 4+64 Гб, топовый 8+256 Гб оценен в $300.
© Антон Печеровый,
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