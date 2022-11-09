Слухи: Подробности о Realme 10 Pro раскрыты China Telecom

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Слухи: Подробности о Realme 10 Pro раскрыты China Telecom

09.11.2022, MForum.ru

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Раскрытая China Telecom подробная информация о смартфоне Realme 10 Pro 5G показывает, что новинка будет оснащена плоским 6,72-дюймовым дисплеем разрешением 1080 x 2400 пикселей (20:9). Кроме того, она получит Android 13 с пользовательским интерфейсом Realme из коробки.

Слухи: Подробности о Realme 10 Pro раскрыты China Telecom

Основой «железа» Realme 10 Pro станет чипсет Snapdragon 695. Судя по информации Geekbench, новинка получит три конфигурации памяти: 8/128 ГБ, 8/256 ГБ и 12/256 ГБ. Аппарат имеет размеры 163,7 х 74,2 х 8,1 мм и весит 190 г. Внутри находится батарея емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой, мощность которой не указана. Помимо порта USB-C, есть разъем для наушников 3,5 мм.

Слухи: Подробности о Realme 10 Pro раскрыты China Telecom

Камеры указаны как 16 + 2 + 2MP сзади и 16MP спереди. Тем не менее, основной модуль на задней панели, скорее всего, имеет 64-мегапиксельный сенсор, а 16-мегапиксельное разрешение является разрешением после объединения пикселей. Куда делась сверхширокоугольная камера? У 9 Pro он был, у этого нет. Кстати, так же обстоит дело и с Realme 9/Realme 10 (модели 4G).

Слухи: Подробности о Realme 10 Pro раскрыты China Telecom

Цена Realme 10 Pro указана как 1900 юаней за топовый блок 12/256 ГБ, что составляет 260 долларов. Анонс новинки ожидается 17 ноября.

Слухи: Подробности о Realme 10 Pro раскрыты China Telecom

Слухи: Подробности о Realme 10 Pro раскрыты China Telecom

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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