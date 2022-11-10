Слухи: Стали известны характеристики Redmi 11A

10.11.2022, MForum.ru

Вчера новый телефон Redmi с номером модели 22120RN86C был одобрен китайским органом TENAA. Листинг, в котором были показаны только изображения телефона, теперь дополнен всеми характеристиками. На мировом рынке новинка может дебютировать как Redmi 11A.

Изображения Redmi 22120RN86C показывают, что он оснащен дисплеем с каплевидным вырезом. Аппарат получил модуль квадратной формы на задней панели, в котором находится двойная камера со светодиодной вспышкой и сканером отпечатков пальцев.

Предполагаемый список TENAA Redmi 11A (через TechGoing) показывает, что он оснащен 6,708-дюймовым ЖК-экраном IPS с разрешением HD + (1650 x 720 пикселей). Устройство получит восьмиядерный процессор с тактовой частотой 2,0 ГГц и 2 ГБ / 4 ГБ / 6 ГБ / 8 ГБ оперативной памяти.

Предполагаемый 11A, скорее всего, появится в вариантах хранения, таких как 32 ГБ / 64 ГБ / 128 ГБ / 256 ГБ. Для дополнительного хранения он будет оснащен слотом для карт памяти microSD. В нем установлен аккумулятор емкостью 5000 мАч. В настоящее время нет информации о возможностях быстрой зарядки устройства.

Неясно, будет ли устройство поставляться с ОС Android 12 или более новой ОС Android 13. Для фотосъемки устройство оснащено 5-мегапиксельной фронтальной камерой и сдвоенной тыловой камерой с основным 50 Мп сенсором. Также новинка оснащена ИК-портом для управления техникой.

Redmi еще не подтвердил существование Redmi 11A. Однако, если устройство получило одобрение TENAA, до его анонса осталось совсем немного времени.