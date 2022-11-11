Анонсы: Leiсa Leitz Phone 2 с 1-дюймовым сенсором камеры представлен официально

MForum.ru
11.11.2022,
Компания Leiсa официально анонсировала смартфон Leitz Phone 2. Базой новинки стал harp Aquos R7, который был дополнен фирменным дизайном, рядом программных доработок, а также фирменным чехлом с крышкой объектива.
Спецификации Leiсa Leitz Phone 2 включают в себя 6,6-дюймовый дисплей Pro IGZO OLED разрешением 2730х1260 точек с частотой обновления 120 Гц, чипсет Snapdragon 8 Gen 1, 12 Гб ОЗУ, 512 Гб встроенной памяти, сдвоенную тыловую камеру (47,1 Мп сенсор 1/1" + 1,9 Мп датчик глубины сцены), 12,6 Мп фронтальную камеру и АКБ емкостью 5000 мАч. Поддержка NFC присутствует. В Японии аппарат оценен в 225 360 йен.
© Антон Печеровый,
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