Развитие сетей: МегаФон обеспечил 4G/LTE вдоль ЗСД в Санкт-Петербурге

MForum.ru
11.11.2022,
МегаФон сообщает о завершении очередного этапа строительства инфраструктуры сети сотовой связи на внутригородской автомагистрали в Санкт-Петербурге. Теперь сюда пришло покрытие LTE, абонентам на ЗСД стали доступны VoLTE и скорости передачи данных до 70 Мбит/c - такие данные приводит оператор.
«Обеспечить автомагистрали города стабильным интернетом – важная задача компании. ЗСД – одна из ключевых автодорог Петербурга. В среднем, суточный поток по скоростной магистрали составляет порядка 300 тысяч транзакций, и этот трафик неизменно растет с запуском новых транспортных развязок. Для нас крайне важно предоставлять своим абонентам качественные услуги связи на всем пути следования по автомагистрали, чтобы как водители, так и пассажиры чувствовали себя в поездке максимально безопасно и комфортно. Введенные в эксплуатацию объекты связи закрыли белые пятна на маршруте и предоставили автолюбителям устойчивое интернет-соединение», – отмечает Владимир Бакалов, директор МегаФона в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
МегаФон активно строит покрытие вдоль автомобильных дорог. В 2020 году оператор построил 100 BS на трассе М11 Нева, обеспечив покрытие 4G/LTE на 680 км пути от Москвы до Санкт-Петербурге. С 2021 года компания строит и модернизирует базовые станции на трассе М4 Дон протяженностью 1543 км.
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теги: МегаФон развитие сетей Санкт-Петербург связь вдоль автодорог
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