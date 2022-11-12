5G: Telecom Argentina начала стройку сети 5G

MForum.ru
12.11.2022,
Так компания готовится к частотному аукциону, который местный регулятор Enacom запланировал на 1q2023. Планируется распродать на нем частоты в диапазоне 3.5 ГГц, в "золотом диапазоне", который, к сожалению, все еще недоступен российским операторам.
Так компания готовится к частотному аукциону, который местный регулятор Enacom запланировал на 1q2023. Планируется распродать на нем частоты в диапазоне 3.5 ГГц, в "золотом диапазоне", который, к сожалению, все еще недоступен российским операторам.
Telecom Argentina начала развертывание сети 5G, не дожидаясь проведения аукциона, используя технологию динамического распределения спектра DSS, которая позволяет использовать для 5G частоты LTE, динамически деля их между пользователями LTE и 5G. До конца 2022 года планируется включить в этом режиме более 160 базовых станций, в следующем году к ним прибавится еще 200, не считая тех сайтов, которые будут построены в новом частотном диапазоне, если удастся получить его от правительства.
Решение ядра сети 5G поставляет китайская Huawei. Про поставщика радиоподсистемы в источнике не говорится. Размер инвестиций в проект - $350 млн.
К сети 5G уже подключились первые 700 тысяч абонентов, приток сейчас составляет примерно по 55 тысяч устройств в сутки. Оператор пока что не подключает к сети владельцев Apple iPhone (их доля на рынке Аргентины - порядка 7%).
Компания также провела тестирования сетей p5G на базе решений Nokia, Cisco и Huawei с использованием миллиметрового диапазона частот 26 ГГц - эти сети должны будут прийти на замену использованию Wi-Fi на предприятиях.
Telecom Argentina готовит к отключению сеть 3G, чтобы переиспользовать частоты 3G для сети LTE. Скорее всего, отключение не произойдет до 2024 года, - в компании надеются, что к этому времени почти все абонентские устройства LTE будут обеспечивать поддержку VoLTE.
bnamericas.com - источник
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теги: #телеком #Аргентина #DSS #TelecomArgentina #Huawei пятое поколение
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