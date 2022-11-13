Развитие сетей: Российские операторы продолжают работы по модернизации сетей

MForum.ru

Развитие сетей: Российские операторы продолжают работы по модернизации сетей

13.11.2022, MForum.ru

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Принято считать, что операторы притормозили с развитием сетей сотовой связи в России из-за нехватки оборудования, которая возникла после ухода с российского рынка оборудования сотовой связи.

Но не стоит думать, что развитие остановилось, напротив, операторы продолжают работы по модернизации сетей в самых разных российских регионах.

Вашему вниманию - подборка краткой информации за неделю, которая не вошла в отдельные новостные выпуски.

 

 

Адыгея

Мегафон модернизировал сеть в МайкопеС начала 2022 года МегаФон модернизировал сеть в ряде локаций Майкопа - в жилых кварталах и на центральных улицах города. Расширение полосы в диапазоне 1800 МГц, доступной для сети LTE позволило ускорить мобильный интернет доступ. Модернизация затронула 93% базовых станций, работающих в диапазоне 1800 МГц в городе. На сети 4G приходится 86% интернет-трафика. При этом в октябре 2022 г. объем данных в 4G на 26% превысил прошлогодние показатели. 

 

Амурская область

ВымпелКом нарастил в Амурской области средние скорости 4G в 1.5 разаЭто результат рефарминга частот диапазонов 1800 МГц (на первом этапе) и 2100 МГц (на втором этапе) в пользу сети LTE.

 

Волгоградская область

МТС обеспечил Wi-Fi доступ для абонентов Волгоградского ГТУБеспроводной интернет стал доступен студентам в общежитиях на проспекте Ленина, 50 и улице Рабоче-Крестьянской, 21 в Волгограде. По данным МТС, точками доступа пользуются 75% учащихся. 

 

Воронежская область

ВымпелКом запустил в Воронежской области поддержку VoWiFiНедавно в Воронежской области запущена также поддержка VoLTE.

 

Кабардино-Балкария

МТС завершила очередной этап строительства сети 4G в населенных пунктах и на туристических объектах Кабардино-Балкарии. По данным оператора вдвое выросла скорость интернета на склонах горы Эльбрус, в поселке Терскол, на автотрассе, ведущей в Приэльбрусье. Модернизация сети затронула поселок Азау, село Верхний Баксан. Дополнительное телеком-оборудование развернуто на станции канатной дороги Кругозор и верхней станции Гара-Баши (высота 3888 м).

 

Калужская обоасть

Ростелеком запустил 9 вышек сотовой связи в Калужской областиРостелеком обеспечил эти вышки оптическими линиями связи. В октябре 2022 года беспроводный интернет и мобильная голосовая связь Tele2 появилась в деревне Рудня Дзержинского района.
Ранее BS были построены еще в 8 населенных пунктах региона: деревнях Чемоданово Юхновского района, Коренево Жиздринского района, Радождево Сухиничского района, селах Подбужье Хвастовичского района, Вертное и Хотьково Думиничского района, в селе Покровск и деревне Киреевское-второе Козельского района. Это обеспечило доступом к связи и интернету более, чем для 2500 человек. За период 2021-2022 доступ к мобильной связи и интернету получили жители в 41 населенном пункте.

 

Карелия

Tele2 о развитии сети в КарелииВ 2022 году новое оборудование было установлено в Костомукше, Медвежьегорске, Сегеже и поселке Ильинском. Модернизировано оборудование в Беломорске, Сортавале, Кондопоге и в микрорайоне Древлянка в Петрозаводске. 
В рамках соглашения Tele2 с РТРС проведены работы по установке оборудования в селах Деревянном и Святозере, а также в поселке Деревянка.
В 2022 году в регион оператором вложено более 150 млн рублей.
Растет число точек продаж SIM-карт компании, их уже 850. Продажи в цифровых каналах оператора в Карелии выросли на 46% гог к году. В 5 раз выросло число подключений с помощью eSIM.

 

Кировская область

МегаФон развивает LTE в Кировской областиМегаФон запустил BS LTE в поселке Зеленый Оричевского района. Это обеспечило связью не только для жителей поселка, но и близлежащих насленных пунктов. Еще одна базовая станция LTE позволила улучшить покрытие на участке федеральной автодороги Р-176 Вятка в районе города Яранска. Осенью 2022 года оператор обеспечил покрытием LTE пригород Кирова в населенных пунктах Сергеево, Елпаши, Сумароки, Матанцы, Боровые и владельцев садовых участков, расположенных в этом районе. Ранее оператор увеличил емкость 4G-сети на садовых участках вдоль автодороги Киров – Слободской и на Советском тракте, также интернет заработал в коттеджных поселках на реке Великой от деревни Устье до Демидовы.

 

Костромская область

МТС модернизировала сеть LTE в Шарье и в Шарьинском районеМодернизированная сеть высокоскоростного интернета МТС охватывает крупные деревообрабатывающие и производственные предприятия, которые являются флагманами экономики Костромской области. За пределами города МТС обновила оборудование и усилила сеть в поселках Зебляки и Шекшема, где ведется лесозаготовка и переработка древесины. Новые скорости интернета МТС получили также жители Рождественского, Уткина и Первой Культуры.
Ранее МТС "прокачала" сеть для учреждений сферы туризма и гостеприимства, установив рядом с крупнейшими гостиничными комплексами и достопримечательностями областного центра дополнительное телеком-оборудование.

 

Магандская область

МТС предлагает конвергентные услуги в Магадане совместно с провайдером МАГЛАНПартнерство подразумевает возможность для абонентов подключаться на совместный тариф, который включает услуги мобильной связи, проводного интернета, домашнего цифрового ТВ и подписку на онлайн-кинотеатр KION. 
Новый тариф, кроме того, позволяет объединить близких в группу, чтобы совместно пользоваться пакетами мобильным интернетом и пакетами минут. Участникам группы доступны взаимные бесплатные звонки без ограничений.
Узнать, есть ли в вашем доме техническая возможность для подключения можно по ссылке.

 

Мурманская область

МТС провела модернизацию сети в Мурманской областиКак сообщает оператор, расширена территория покрытия, скорость мобильного интернета выросла примерно на 15%. Программа модернизации включала замену оборудования во всем регионе, а также перераспределение частот LTE2100 в пользу сети LTE в ряде населенных пунктов, что и обеспечило рост доступных скоростей интернета. Также увеличилась территория покрытия за счет строительства новых базовых станций. Оператор отмечает рост потребления трафика в Мурманской области на 16% год к году.

 

Нижегородская область

ВымпелКом продолжает развивать сеть в Нижегородской области. За последний год оператор запустил базовые станции в 25 населенных пунктах. В Нижнем Новгороде улучшено качество сети в городских парках - лесопарке «Дубрава по проспекту Гагарина» и в Светлоярском парке.
Улучшена связь в таких городах Нижегородской области, как: Арзамас, Бор, Выкса, Городец, Дзержинск, Заволжье, Кстово и так далее. В течение года билайн запускал BS в небольших селах и деревнях: Ждановский, Мулино, Новоликеево, Прокошево, Пурех, Сомовка и другие. Только за год количество потребляемого трафика жителями Нижегородской области увеличилось более чем на 20% (по данным билайн за октябрь 2022). 

 

Орловская область

Tele2 предлагает конвергент клиентам из Орловской областиАбоненты могут добавить к своему мобильному тарифу проводной интернет на скорости от 100 Мбит/c до 300 Мбит/c и цифровое ТВ. Техническая возможность воспользоваться конвергентом есть у 90 тыс. домохозяйств в многоквартирных домах. Роутер можно купить за полную стоимость или в рассрочку на 1 или 2 года. 

 

Приморский край

ВымпелКом запустил LTE на территории базы отдыха Комета в пригороде ВладивостокаПосетителям стали доступны технологии VoLTE и VoWiFi.

 

Татарстан

МТС обеспечила покрытие LTE еще в 22 селах и деревнях ТатарстанаДоступ к LTE МТС обеспечен еще до примерно 20 тысяч жителей в 12 районах республики.
МТС теперь доступны жителям Кузьминовки Лениногорского района; Бизяков Менделеевского района; Нового Кумазана Мамадышского района; Кук-Тяка Азнакаевского района; Осиново и Грузинского Зеленодольского района; Озерного Высокогорского района; Верхний Тимерлек Рыбно-Слободского района; Березовой Гривы Нижнекамского района; Миннибаево Альметьевского района; сел и поселков Конь, Кощаково, Шихазда, Мешинские усадьбы Пестречинского района; Мысовский, Тангачи, Травкино, Татарские Саралы, Ташкирмен, Троицкий Лаишевского района; Азьмушкино и Мелекес Тукаевского района.

 

Тульская область

МТС обновила оборудование в Узловой Тульской области. По данным компании, на 40% выросла скорость мобильного интернета. В городе Узловая расположены два крупных пассажирских терминала для тех, кто путешествует наземным транспортом: автовокзал с региональным автобусным сообщением и узловая станция Московской железной дороги. Также МТС модернизировала сеть в районе железнодорожной поликлиники № 2, Узловского железнодорожного техникума, завода по производству алюминиевого профиля, Центра занятости населения, детской музыкальной школы и других социально значимых объектов. На сегодняшний день в Тульской области доступом к мобильной связи МТС по данным компании обеспечено 95% населения.

 

Удмуртия

МегаФон модернизировал больше 100 базовых станций во всех районах ИжевскаСкорость интернета по данным компании выросла в среднем вдвое. Такой прибавки удалось добиться за счет расширения частотной полосы сети LTE почти на 20%.
Улучшено качество связи во всех 5 районах Ижевска, а также рядом с железнодорожным и автовокзалом. Качество сети улучшилось в локациях для отдыха и спорта: парке культуры имени Кирова, парке Горького в исторической части города, парке Космонавтов в районе Буммаш, а также на стадионах Динамо и Торпедо. Обеспечивается поддержка VoLTE.

 

Якутия

МТС на треть нарастил скорость мобильного интернета в НерюнгриМТС провела модернизацию сети в Нерюнгри Нерюнгринского района Якутии. Увеличение скорости в третьем квартале также прошло в столице Якутии и других крупных городах республики, в частности в Мирном и Ленске. 

МегаФон обеспечил высокоскоростным мобильным интернетом жителей села Жилинда Оленёкского района Якутии. Село Жилинда расположено за Северным полярным кругом, на левом берегу реки Малая Куонамка. Жители получили возможность пользоваться 4G и VoLTE.

 

Ярославская область

МегаФон обеспечил интернетом LTE туристический комплекс Мазай в Ярославской областиДля этого был построен радиорелейный канал и развернута базовая станция LTE с поддержкой VoLTE. Абонентам доступны скорости до 80 Мбит/c. 

МТС нарастил емкость сети в Ярославской областиПо данным оператора также на 25% выросла средняя скорость мобильного интернета в малых населенных пунктах Ярославской области. В частности, качество связи выросло в поселке Микляиха, а также в селах Горелово Брейтовского района и Потыпкино Рыбинского района.

 

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теги: #телеком #Аргентина #DSS #TelecomArgentina #Huawei пятое поколение

© Алексей Бойко, MForum.ru

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