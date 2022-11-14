Анонсы: Oppo A58 представлен официально

14.11.2022, MForum.ru

Состоялся официальный анонс смартфона Oppo A58. Новинка базируется на SoC Dimensity 700 и работает под управлением Android 12 с оболочкой ColorOS 12.1. Oppo A58 выпускается в трех конфигурациях памяти — 6 ГБ/128 ГБ, 8 ГБ/128 ГБ и 8 ГБ/256 ГБ. Для расширения объема встроенной памяти можно использовать карты microSD.

Толщина Oppo A58 составляет 7,99 мм, он весит 188 г и оснащен 6,56-дюймовым ЖК-дисплеем разрешением HD+ с частотой обновления 90 Гц. В вырезе экрана разместилась 8 Мп селфи-камера.

На задней панели присутствует вертикальная полоса, выровненная по левому краю, охватывающая более половины длины задней панели. На ней размещен текст «Innovation AI Camera» и два больших круга — в первом круге находится одна камера, а в другом — камера и светодиодная вспышка. В части конфигурации камер речь идет о 50 Мп основном сенсоре и 2 Мп датчике глубины.

За автономность отвечает АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт. Остальные особенности Oppo A58 включают боковой сканер отпечатков пальцев, разъем для наушников 3,5 мм и порт USB-C. Смартфон защищен от пыли и воды по стандарту IP54 и оснащен двумя динамиками со звуком DIRAC.

Oppo A58 выпускается в черном, фиолетовом и синем цветах. Топовая модель 8 ГБ / 256 ГБ обойдется 1699 юаней.