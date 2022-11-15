Анонсы: Realme Buds T100 появились в России по привлекательной цене

MForum.ru

Анонсы: Realme Buds T100 появились в России по привлекательной цене

15.11.2022, MForum.ru

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В России начались продажи беспроводных наушников Realme Buds T100 снабженных системой шумоподавления на базе искусственного интеллекта.

Анонсы: Realme Buds T100 появились в России по привлекательной цене

Вес наушников составляет 40,5 г, а их основой стали 10 мм драйверы, обеспечивающие качественное звучание во всем диапазоне частот. Время автономной работы 6 часов от одной зарядки, за счет подзарядки от оригинального кейса суммарная автономность возрастает до 28 часов. 10 минут подзарядки обеспечивают до 2 часов воспроизведения музыки. Настройка устройства выполняется через приложение Realme Link, так есть сенсорное управление и Google Fast Pair. Цена новинки – 1490 рублей.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации производителя

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