Анонсы: OPPO A1 Pro представлен официально

17.11.2022, MForum.ru

Компания Oppo анонсировала смартфон Oppo A1 Pro, ставший первым устройством, выпущенным с названием модели нового формата.

Спецификации новинки включают в себя 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 2412 x 1080 точек с частотой обновления до 120 Гц, чипсет Qualcomm Snapdragon 695, 8/12 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 4800 мАч с быстрой зарядкой 67 Вт. В круглом вырезе дисплея разместилась 16 Мп фронтальная камера. Тыловая камера сдвоенная: основной сенсор – 108 Мп Samsung HM6, вспомогательный – 2 Мп. Дактилоскопический сенсор встроен в дисплей. Цены OPPO A1 Pro составляют 1799 / 1999 / 2299 юаней за версии 8+128 / 8+256 / 12+256 Гб, соответственно.