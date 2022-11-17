Слухи: OnePlus Pad выйдет на рынок в 2023

MForum.ru
17.11.2022,
Согласно слухам из достоверных источников, OnePlus собирается присоединиться к рынку Android-планшетов. Компания имеет патент на название «OnePlus Pad», а в отчете Макса Джамбора в Twitter говорится, что дебют планшета запланирован на следующий год.
Выход OnePlus на рынок планшетов не является неожиданным шагом — некогда компания-убийца флагманов теперь представляет собой простой бренд с устройствами в нескольких ценовых категориях. Выход на рынок планшетов — логический шаг для компании, у которой также есть носимые устройства, такие как умные часы и наушники TWS.
Самый большой вопрос заключается в том, будет ли предстоящий OnePlus Pad совершенно новым устройством или планшетом Oppo с ребрендингом. Не исключено, что мы увидим Oppo Pad с Snapdragon 870 и 8360 мАч под новым именем, но хотелось бы надеяться, что это будет совершенно новое устройство.
© Антон Печеровый,
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