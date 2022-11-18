Анонсы: Представлен Realme 10 Pro+ на чипсете MediaTek Dimensity 1080

MForum.ru
18.11.2022,
В Китае состоялся анонс смартфонов серии Realme 10. Старшей моделью семейства стал Realme 10 Pro+ получивший минимальные рамки экрана – снизу размер ее размер составляет всего 2,33 мм. Диагональ AMOLED-дисплея устройства – 6,7 дюйма, разрешение 2412 x 1080 точек при частоте обновления 120 Гц.
Внутри Realme 10 Pro+ нашлось место для флагманского чипсета MediaTek Dimensity 1080, 8 / 12 Гб ОЗУ, 128 / 256 Гб встроенной памяти и АКБ емкость 5000 мАч с быстрой зарядкой 67 Вт.
Фоточасть новинки представлена 16 Мп фронтальной камерой и строенной камерой на задней панели. Основной сенсор тыловой камеры – 108 Мп Samsung HM6, компания ему составляют 8 Мп сенсор с широкоугольной оптикой и 2 Мп сенсор для макросъемки.
Также отметим линейный 4D-вибромотор, стереодинамики, дактилоскопический сенсор в дисплее и NFC. Толщина устройства – 7,78 мм. Купить новинку можно начиная с 24 ноября по цене 1699 / 1999 / 2399 юаней за версии 8+128 /8+256 / 12 + 256 Гб, соответственно.
© Антон Печеровый,
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