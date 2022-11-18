Анонсы: Realme 10 Pro базируется на Qualcomm Snapdragon 695

MForum.ru
18.11.2022,
Вторым устройство линейки стал Realme 10 Pro. Новинка базируется на чипсете Qualcomm Snapdragon 695, дополненном 8 или 12 Гб ОЗУ и 256 Гб встроенной памяти.
Диагональ экрана Realme 10 Pro – 6,72 дюйма при разрешении 2400 х 1080 точек и частоте обновления 120 Гц. Дактилоскопический сенсор в этой модели разместился на боковом торце.
Тыловая камера сдвоенная, 108 Мп Samsung HM6 основной и 2 Мп сенсор глубины сцены. В отверстии по центру экрана разместилась 16 Мп камера для сэлфи.
Емкость АКБ 5000 мАч, мощность быстрой зарядки – 33Вт. ОС из коробки – Android 13. Цена Realme 10 Pro составляет 1599 / 1899 юаней за версии с 8 и 12 Гб ОЗУ, соответственно.
© Антон Печеровый,
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