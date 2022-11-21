Слухи: Samsung Galaxy A14 5G на Dimensity 700 замечен в Geekbench

21.11.2022, MForum.ru

Samsung готовит смартфон Galaxy A14 с возможностью подключения к сетям 5G. Устройство с номером модели SM-A146B с необъявленным чипсетом Exynos 1330 ранее уже появилось на Geekbench. Новый листинг показал, что модель также получит версию с платформой Mediatek.

Dimensity 700

Exynos 1330

Аппарат с индексом SM-A146P базируется на Dimensity 700. Однако его показатели ниже, чем у брата на Exynos. Причем как на одноядерном, так и на многоядерном фронте.

Также Geekbench сообщает нам, что смартфон на базе Mediatek получит 4 ГБ ОЗУ и будет поставляться с Android 13 из коробки. Невпечатляющие результаты 522 для одного ядра и 1710 для нескольких ядер могут быть частично связаны с незаконченным программным обеспечением, но они все же предполагается, что речь идет о более доступной версии для определенных рынков.

Просочившиеся рендеры показывают, что Galaxy A14 оснащен строенной камерой сзади, одиночной камерой для селфи в каплевидном вырезе и аккумулятором емкостью 5000 мАч. Возможно, эти параметры будут идентичны для обеих версий, а разница будет только в чипсете и цене.