Анонсы: Vivo V21s 5G представлен официально

MForum.ru
21.11.2022,
Vivo без громких объявлений анонсировала смартфон под названием Vivo V21s 5G на Тайване. Да, это телефон серии V21! Компания уже выпустила серию смартфонов Vivo V23 и V25, а теперь представила V21s 5G.
Vivo V21s 5G оснащен 6,44-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+ 2404 x 1080 пикселей и частотой обновления 90 Гц. Внутри расположится чипсет Dimensity 800U и 8 ГБ оперативной памяти.
Vivo V21s работает под управлением ОС Android 12 с оболочкой ОС FunTouch 12. Он предлагает встроенную память объемом 128 ГБ. Аккумулятор емкостью 4000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт.
На передней панели Vivo V21s 5G установлена 44-мегапиксельная селфи-камера с поддержкой OIS. На задней панели устройства расположены 64-мегапиксельная основная камера с OIS, 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера и 2-мегапиксельная макрокамера.
Vivo V21s 5G предлагает такие функции подключения, как поддержка двух SIM-карт, 5G, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.1, NFC, порт USB-C и разъем для наушников 3,5 мм. Размеры Vivo V21s 5G составляют 159,68 x 73,90 x 7,29 мм, весит новинка около 177 граммов. Купить новинку в двух цветах можно за $370.
© Антон Печеровый,
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