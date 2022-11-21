Анонсы: Vivo V21s 5G представлен официально

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Анонсы: Vivo V21s 5G представлен официально

21.11.2022, MForum.ru

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Vivo без громких объявлений анонсировала смартфон под названием Vivo V21s 5G на Тайване. Да, это телефон серии V21! Компания уже выпустила серию смартфонов Vivo V23 и V25, а теперь представила V21s 5G.

Анонсы: Vivo V21s 5G представлен официально

Vivo V21s 5G оснащен 6,44-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+ 2404 x 1080 пикселей и частотой обновления 90 Гц. Внутри расположится чипсет Dimensity 800U и 8 ГБ оперативной памяти.

Vivo V21s работает под управлением ОС Android 12 с оболочкой ОС FunTouch 12. Он предлагает встроенную память объемом 128 ГБ. Аккумулятор емкостью 4000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт.

На передней панели Vivo V21s 5G установлена 44-мегапиксельная селфи-камера с поддержкой OIS. На задней панели устройства расположены 64-мегапиксельная основная камера с OIS, 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера и 2-мегапиксельная макрокамера.

Vivo V21s 5G предлагает такие функции подключения, как поддержка двух SIM-карт, 5G, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.1, NFC, порт USB-C и разъем для наушников 3,5 мм. Размеры Vivo V21s 5G составляют 159,68 x 73,90 x 7,29 мм, весит новинка около 177 граммов. Купить новинку в двух цветах можно за $370.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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