Слухи: Раскрыты подробности о камере и экрана Vivo X90 Pro+

MForum.ru
22.11.2022,
Серия vivo X90 поступит в продажу 22 ноября. Уже подтверждено, что у самого мощного члена семейства – X90 Pro+ - есть 1-дюймовый сенсор. Просочившееся изображение, по-видимому, предназначенное для официальной веб-страницы, раскрыло полную информацию о камере телефона, а также большую часть информации о дисплее и о некоторых других ключевых функциях.
Vivo X90 Pro+ действительно будет оснащен 1-дюймовым сенсором Sony IMX989, а экран будет Samsung E6 OLED с технологией LTPO 4.0. Новинка, скорее всего, будет оснащена чипсетом Snapdragon 8 Gen 2 в сочетании с чипом vivo V2, который обеспечит еще более четкие фотографии и видео в условиях низкой освещенности.
Дисплей рекламируется с разрешением 2K, как некоторые производители называют свои панели QHD+/1440p. Это то же разрешение, что и у предшественника X80 Pro, с плотностью пикселей 517 ppi.
Параметры камеры – то, что выделяет X90 Pro +. Новинка оснащена четырьмя сенсорами: 1-дюймовый датчик Sony IMX989 50MP является основной камерой, но есть также телеобъектив 50MP с датчиком Sony IMX758, перископический блок 64MP и сверхширокоугольный сенсор Sony IMX598 48MP.
Фокусное расстояние основной камеры составляет эквивалент 23 мм, 2-кратный телеобъектив имеет эквивалент 50 мм, перископ достигает эквивалента 90 мм, а сверхширокоугольный объектив имеет эквивалент 14 мм.
Другие характеристики этого мощного телефона включают Hi-Fi звук, сканер отпечатков пальцев большего размера, чем обычно, под экраном, быструю проводную зарядку 80 Вт и поддержку беспроводной связи 50 Вт, а также корпус с сертификатом IP68. Информации о ценах придется подождать до официального анонса.
© Антон Печеровый,
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