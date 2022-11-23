Анонсы: Vivo X90 Pro+ на Snapdragon 8 Gen 2 представлен официально

MForum.ru
23.11.2022,
Компания Vivo официально анонсировала смартфоны серии X90. Топовая модель семейства базируется на чипсете Snapdragon 8 Gen 2, который снабдили системой охлаждения суммарной площадью 8900 кв. мм.
Диагональ экрана Vivo X90 Pro+ составляет 6,78 дюйма при разрешении 3200 x 1440 точек и частоте обновления 120 Гц. В части технологи экрана речь идет о матрице AMOLED Е6, ультразвуковой дактилоскопический сенсор встроен в дисплей. В круглом вырезе экрана разместилась 32 Мп фронтальная камера.
Тыловая камера представлена связкой четырех сенсоров: основного Sony IMX989 разрешением 50 Мп и OIS, широкоугольного Sony IMX59 разрешением 48 Мп и углом захвата 114 градусов, 64 Мп OmniVision OV64B телефото с перископной оптикой и OIS, а также 50 Мп сенсором Sony IMX758 для портретной съемки.
Внутри Vivo X90 Pro+ разместились 12 Гб ОЗУ (+8 Гб виртуальной памяти), 256/512 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 4700 мАч с быстрой зарядкой 80 Вт по проводу и 50 Вт беспроводной. Также отметим «кожаный» дизайн задней панели и стереодинамики с Hi-Fi звуком. Купить Vivo X90 Pro+ можно за 6499 / 6999 юаней за версии с 256 / 512 Гб встроенной памяти, соответственно.
© Антон Печеровый,
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