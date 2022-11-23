Анонсы: Vivo X90 и X90 Pro на MediaTek Dimensity 9200 представлены официально

23.11.2022, MForum.ru

Компания Vivo официально анонсировала смартфоны серии X90. Помимо топовой модели Vivo X90 Pro+, были представлены Vivo X90 и Vivo X90 Pro. Новинки базируются на чипсете MediaTek Dimensity 9200 с выделенным чипом обработки изображений Vivo V2.

В части основных характеристик новинки похожи: 6,78-дюймовый дисплей AMOLED Q9 (производства BOE) разрешением 2800 x 1260 точек и частотой обновления 120 Гц, 8/12 Гб встроенной памяти, 128/256/512 Гб встроенной памяти (версии 256/512 Гб снабжены памятью типа UFS 4.0), 32 Мп фронтальная камера Samsung S5KGD2 и АКБ емкостью 4810/4870 мАч с быстрой зарядкой 120 Вт.

В X90 Pro также поддерживается беспроводная зарядка мощностью до 50 Вт. Кроме того X90 Pro оснащен ИК-портом для управления бытовой техникой и защищен от влаги по стандарту IP68.

Впрочем основное отличие новинок заключается в параметрах тыловой камеры, которая в обоих устройствах представлена тремя сенсорами:

Vivo X90 оснащен основным 50 Мп Sony IMX866 с поддержкой OIS и двумя 12 Мп сенсорами IMX663 – широкоугольным и портретным.

Vivo X90 Pro ближе к старшей модели: основной сенсор 50 Мп Sony IMX989 с 1-дюймовым сенсором, также присутствует 50 Мп портретная камера на базе Sony IMX758. Однако сенсор с широкоугольной оптикой 12 Мп IMX663, как и у Vivo X90.

Цены Vivo X90 составляют от 3699 до 4999 юаней, в зависимости от объема памяти, Vivo X90 Pro в конфигурации 8/256 оценен в 4499 юаней, а топовый 12+512 Гб оценен в 5999 юаней.