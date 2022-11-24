Анонсы: Honor Magic Vs представлен официально

MForum.ru
24.11.2022,
Honor официально представил обновленный складной смартфон Magic Vs. Принципиальным отличием от предыдущей модели стал дообработанный шарнир, а также появление поддержки цифрового пера.
Спецификации Honor Magic Vs включают в себя 6,45-дюймовый внешний AMOLED-дисплей разрешением 2560×1080 точек с частотой обновления 120 Гц, 7,9-дюймовый внешний AMOLED-дисплей 2272×1984 точек с частотой обновления 90 Гц, чипсет Snapdragon 8+ Gen 1, 8/12/16 Гб ОЗУ, 256/52 Гб встроенной памяти, а также АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 66 Вт.
В вырезе внешнего дисплей разместилась 16 Мп сэлфи-камера. Основная камера представлена тремя сенсорами: 54 Мп Sony IMX800 основной, 50 Мп широкоугольный и 8 Мп с телефото объективом. Цена базового варианта в конфигурации 8/256 Гб составляет 7490 юаней, топовый Honor Magic Vs Ultimate с 16 Гб ОЗУ и 512 Гб встроенной памяти, а также особым покрытием задней панели, обойдется 10 888 юаней.
© Антон Печеровый,
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