Анонсы: Honor 80 SE представлен официально

24.11.2022, MForum.ru

Компания анонсировала смартфон Honor 80 SE. Новинка представляет собой недорогой 5G-смартфон на базе чипсета MediaTek Dimensity 900, дополненного 8 или 12 Гб ОЗУ и 256 Гб встроенной памяти.

Диагональ OLED-экрана Honor 80 SE составляет 6,67 дюйма, разрешение 2400 х 1080 точек, частота обновления 120 Гц. Тыловая камера строенная – 64 Мп основной, 5 Мп широкоугольный, 2 Мп макро. Разрешение фронтальной камеры – 32 Мп. Емкость АКБ – 4600 мАч с быстрой зарядкой 66 Вт. Дактилоскопический сенсор разместился на боковом торце. В программной части речь идет об оболочке MagicOS 7.0 поверх Android 12. Цена 2399 / 2699 юаней за версии с 8 и 12 Гб ОЗУ, соответственно. Продажи начнутся с 9 декабря, прием предзаказов уже начался.