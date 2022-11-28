Слухи: Стали известны подробности о смартфоне Tecno Phantom X2

MForum.ru
28.11.2022,
7 декабря в Дубае состоится анонс смартфона Tecno Phantom X2. Как следует из самого названия, устройство является преемником смартфона Tecno Phantom X.
За несколько дней до анонса компания поделилась несколькими тизерными изображениями, раскрывающими некоторые ключевые функции и характеристики новинки. Подтверждено, что смартфон Tecno Phantom X2 оснащен процессором MediaTek Dimensity 9000. Также было подтверждено, что телефон будет иметь гибридную стабилизацию с большим углом обзора 2,5 для модуля камеры, которую компания рекламирует как первую в отрасли.
Выяснилось, что устройство будет предлагать более качественную фотографию при слабом освещении, но причина этого утверждения остается неизвестной. Кроме того, компания рассказала о технологии 4K Eagle Eye Lens, и мы надеемся узнать о ней больше на презентации.
Согласно утечкам и сообщениям, смартфон Tecno Phantom X2 будет оснащен 6,8-дюймовым изогнутым сенсорным экраном Super AMOLED с разрешением Full HD+ и поддержкой частоты обновления 120 Гц. Аппарат оснастят тройной тыловой камерой разрешением 64 МП, которая будет сочетаться со сверхшироким объективом и макрообъективом. На лицевой стороне телефон будет оснащен 32-мегапиксельной камерой для съемки селфи и видеозвонков.
Ожидается, что устройство будет оснащено батареей емкостью 5100 мАч, которая будет поддерживать технологию быстрой зарядки, но точные характеристики пока неизвестны. Кроме того источники утверждают, что новинка работает под управлением операционной системы Android 12 «из коробки», а не последней версии Android 13.
© Антон Печеровый,
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