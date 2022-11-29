Развитие сетей: МТС сообщает об улучшении связи на федеральных трассах Московского региона

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Развитие сетей: МТС сообщает об улучшении связи на федеральных трассах Московского региона

29.11.2022, MForum.ru

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МТС завершила очередной этап модернизации на шести основных федеральных автотрассах Московского региона. Выросла зона охвата, по заявлению оператора обеспечена непрерывность услуг на всем пути следования вдоль трасс.

 

 

Улучшения достигнуты, прежде всего, за счет оптимизации инфраструктуры, прежде всего, переориентации антенн, а также за счет наращивания пропускной способности транспортных каналов на 6 самых популярных вылетных автомагистралях Москвы в границах региона:

  • М-1 «Беларусь» до Бреста
  • М-5 «Урал» до Челябинска
  • М-9 «Балтия» в направлении Латвии
  • М-10 «Россия» до Санкт-Петербурга через Тверь и Новгород
  • А-130 через Малоярославец на Бобруйск
  • скоростная М-11 «Нева» на Санкт-Петербург.

Покрытие GSM по данным компании составляет 99,5%; стандарта LTE - 95%.

Средняя скорость, как обещает МТС, на всех 6 магистралях составляет около 46 Мбит/c. Наиболее высокая средняя скорость доступа - 55 Мбит/c отмечена на трассе М-1. На втором месте - М-11 с результатом 53,4 Мбит/с. На остальных трассах - 38-49 Мбит/с.

«Обеспечение непрерывного покрытия на трассах, часть которых проходит вдали от населенных пунктов – это не только комфорт пассажиров и водителей, но жизненно важная задача, обеспечивающая безопасность в пути, – комментирует Владислав Медведев, технический директор московского региона МТС. – Мы постоянно работаем над улучшением качества связи на трассах и делаем все возможное, чтобы наши абоненты в дороге были всегда на связи и имели доступ в интернет».

пресс-релиз МТС

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теги: МТС развитие сетей Московская область Московский регион обеспечение автотрасс федеральные автотрассы

© Алексей Бойко, MForum.ru

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