Развитие сетей: МегаФон о развитии сети 4G/LTE в Красноярском крае - Северо-Енисейский и не только

MForum.ru
30.11.2022,
МегаФон активно развивает сеть 4G/LTE в Красноярском крае. Сегодняшнее сообщение - о постройке сети LTE в поселке Северо-Енисейском, здесь абонентам стал доступен мобильный интернет со скоростями выше 100 Мбит/c. Также проведена модернизация телеком-инфраструктуры в поселках Новая Калами и Брянка. В общей сложности здесь постоянно живут свыше 6.5 тысяч человек, а также приезжают специалисты, работающие вахтовым методом в золотодобыче.
Ранее мобильная сеть в этом районе была подключена через спутниковые каналы, что не давало высоких скоростей доступа, кроме того, такие подключения были "метеозависимы" - плохо работали при метелях и порывистом ветре. Сейчас базовые станции подключены к ВОЛС, кроме того, появилось оборудование, обеспечивающее покрытие LTE в нескольких частотных диапазонах.
«Доступ к услугам связи северных поселениях имеет особенную социальную значимость. Учитывая сложный климат и значительную удаленность от крупных городов, мобильный интернет для жителей таких территорий зачастую становится единственным способом для получения госуслуг, приобретения товаров, повышения образования и развлечений. Мы продолжим модернизацию сети в Северо-Енисейском районе, чтобы обеспечить быстрым 4G, в том числе крупные промышленные и добывающие предприятия, работающие на этой территории», – говорит Андрей Ким, директор МегаФона в Красноярском крае.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: МегаФон развитие сетей Красноярский край
Публикации по теме:
27.10. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон обеспечил связью Нопопокровку и Никольск в Красноярском крае / MForum.ru
26.10. [Новости компаний] Операторская статистика: МТС делится аналитикой туризма - в России стали путешествовать чаще, но бюджетнее / MForum.ru
14.10. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон построил LTE в малых населенных пунктах Красноярского края / MForum.ru
15.09. [Новости компаний] Развитие сети: МегаФон рассказал о развитии сетей вдоль федеральных трасс Сибири и Дальнего Востока / MForum.ru
09.03. [Новости компаний] Кадры: Максим Шарков назначен региональным директором Билайн в Восточном регионе / MForum.ru
28.11. [Новинки] Слухи: Стали известны подробности о смартфоне Tecno Phantom X2 / MForum.ru
24.11. [Новинки] Анонсы: Honor 80 SE представлен официально / MForum.ru
24.11. [Новинки] Анонсы: Honor Magic Vs представлен официально / MForum.ru
23.11. [Новинки] Анонсы: Vivo X90 и X90 Pro на MediaTek Dimensity 9200 представлены официально / MForum.ru
23.11. [Новинки] Анонсы: Vivo X90 Pro+ на Snapdragon 8 Gen 2 представлен официально / MForum.ru
22.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о камере и экрана Vivo X90 Pro+ / MForum.ru
21.11. [Новинки] Анонсы: Vivo V21s 5G представлен официально / MForum.ru
21.11. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A14 5G на Dimensity 700 замечен в Geekbench / MForum.ru
18.11. [Новинки] Анонсы: Realme 10 Pro базируется на Qualcomm Snapdragon 695 / MForum.ru
18.11. [Новинки] Анонсы: Представлен Realme 10 Pro+ на чипсете MediaTek Dimensity 1080 / MForum.ru
17.11. [Новинки] Слухи: OnePlus Pad выйдет на рынок в 2023 / MForum.ru
17.11. [Новинки] Слухи: Lenovo Tab Extreme – планшет на MediaTek Dimensity 9000 / MForum.ru
17.11. [Новинки] Анонсы: OPPO A1 Pro представлен официально / MForum.ru
16.11. [Новинки] Анонсы: Oukitel WP21 появится в продаже 24 ноября / MForum.ru
16.11. [Новинки] Анонсы: LeEco Y1 Pro+ оценен в $70 / MForum.ru
16.11. [Новинки] Слухи: Vimoq – новый бренд от Transsion / MForum.ru
15.11. [Новинки] Анонсы: Realme Buds T100 появились в России по привлекательной цене / MForum.ru
14.11. [Новинки] Слухи: Honor 80 представят 23 ноября / MForum.ru
14.11. [Новинки] Анонсы: Oppo A58 представлен официально / MForum.ru
11.11. [Новинки] Анонсы: Leiсa Leitz Phone 2 с 1-дюймовым сенсором камеры представлен официально / MForum.ru