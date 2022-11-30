Развитие сетей: МегаФон о развитии сети 4G/LTE в Красноярском крае - Северо-Енисейский и не только

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Развитие сетей: МегаФон о развитии сети 4G/LTE в Красноярском крае - Северо-Енисейский и не только

30.11.2022, MForum.ru

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МегаФон активно развивает сеть 4G/LTE в Красноярском крае. Сегодняшнее сообщение - о постройке сети LTE в поселке Северо-Енисейском, здесь абонентам стал доступен мобильный интернет со скоростями выше 100 Мбит/c. Также проведена модернизация телеком-инфраструктуры в поселках Новая Калами и Брянка. В общей сложности здесь постоянно живут свыше 6.5 тысяч человек, а также приезжают специалисты, работающие вахтовым методом в золотодобыче.

 

 

Ранее мобильная сеть в этом районе была подключена через спутниковые каналы, что не давало высоких скоростей доступа, кроме того, такие подключения были "метеозависимы" - плохо работали при метелях и порывистом ветре. Сейчас базовые станции подключены к ВОЛС, кроме того, появилось оборудование, обеспечивающее покрытие LTE в нескольких частотных диапазонах.

«Доступ к услугам связи северных поселениях имеет особенную социальную значимость. Учитывая сложный климат и значительную удаленность от крупных городов, мобильный интернет для жителей таких территорий зачастую становится единственным способом для получения госуслуг, приобретения товаров, повышения образования и развлечений. Мы продолжим модернизацию сети в Северо-Енисейском районе, чтобы обеспечить быстрым 4G, в том числе крупные промышленные и добывающие предприятия, работающие на этой территории», – говорит Андрей Ким, директор МегаФона в Красноярском крае.

пресс-релиз МегаФон

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теги: МегаФон развитие сетей Красноярский край

© Алексей Бойко, MForum.ru

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