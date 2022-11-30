Слухи: OnePlus Nord CE 3 засветился на рендерах

30.11.2022, MForum.ru

Известный искатель утечек OnLeaks поделился качественными изображениями смартфона OnePlus Nord CE 3. Судя по рендерам и слухам, новинка получит 6,7-дюймовый дисплей с круглым вырезом под 16 Мп фронтальную камеру. Частота обновления экрана – до 120 Гц.

Также рендеры показывают тыловую камеру в стилистике близкой к новинкам Honor (по слухам, 108 Мп основной, 2 Мп вспомогательные), плоские боковые грани и сохранившийся 3,5 мм аудиоразъем.

Внутри ожидаются Qualcomm Snapdragon 695, до 12 Гб ОЗУ, до 256 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 67 Вт.

Из коробки новинка будет работать под управлением Android 13.