Слухи: OnePlus Nord CE 3 засветился на рендерах

MForum.ru
30.11.2022,
Известный искатель утечек OnLeaks поделился качественными изображениями смартфона OnePlus Nord CE 3. Судя по рендерам и слухам, новинка получит 6,7-дюймовый дисплей с круглым вырезом под 16 Мп фронтальную камеру. Частота обновления экрана – до 120 Гц.
Также рендеры показывают тыловую камеру в стилистике близкой к новинкам Honor (по слухам, 108 Мп основной, 2 Мп вспомогательные), плоские боковые грани и сохранившийся 3,5 мм аудиоразъем.
Внутри ожидаются Qualcomm Snapdragon 695, до 12 Гб ОЗУ, до 256 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 67 Вт.
Из коробки новинка будет работать под управлением Android 13.
© Антон Печеровый,
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