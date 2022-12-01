Анонсы: Представлен Vivo Y02 с 6,51-дюймовым дисплеем и АКБ 5000 мАч

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Анонсы: Представлен Vivo Y02 с 6,51-дюймовым дисплеем и АКБ 5000 мАч

01.12.2022, MForum.ru

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Vivo анонсировала Y02 еще в августе, а теперь компания представила базовую модель, получившую название vivo Y02.

Анонсы: Представлен Vivo Y02 с 6,51-дюймовым дисплеем и АКБ 5000 мАч

Vivo Y02 базируется на неизвестном восьмиядерным процессоре в сочетании с 3 ГБ оперативной и 32 Гб встроенной памяти. Для расширения встроенной памяти можно использовать карты памяти microSD объемом до 1 Тб.

Vivo Y02 оснащен 6,51-дюймовым дисплеем разрешением HD+ с вырезом для 5-мегапиксельной селфи-камеры. На задней панели расположена одна основная 8-мегапиксельная камера со светодиодной вспышкой.

Емкость аккумулятора 5000 мАч. Для подключения зарядного устройства используется порт microUSB, максимальная мощность зарядки 10 Вт. Аппарат имеет разъем для наушников 3,5 мм, но не оснащен считывателем отпечатков пальцев.

Толщина Vivo Y02 составляет 8,49 мм. Корпус имеет матовое покрытие, как утверждает производитель оно устойчиво к царапинам и отпечаткам пальцев. Дактилоскопического сенсора нет. В программной части речь идет об оболочке Funtouch OS 12 поверх Android 12 Go Edition.

Vivo Y02 выпускается в цветах Orchid Blue и Cosmic Grey. Он стоит 1 499 000 индонезийских рупий (95 долларов США / 90 евро) и доступен для покупки в Индонезии через интернет-магазин Shopee. Y02 также будет продаваться через Tokopedia и официальный индонезийский веб-сайт Vivo. О доступности на других рынках ничего не сообщается.

Анонсы: Представлен Vivo Y02 с 6,51-дюймовым дисплеем и АКБ 5000 мАч

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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