Развитие сетей: Региональный дайджест активности Tele2

05.12.2022, MForum.ru

Волгоградская область

Tele2 в 2022 году модернизировала более 10% объектов связи в Волгоградской области. Новые объекты связи построены и осуществлена модернизация инфраструктуры в 18 районах и 6 крупных городах Волгоградской области. Модернизация затронула в том числе Алексеевский, Быковский, Городищенский, Дубовский, Еланский, Жирновский, Котовский, Михайловский, Светлоярский, Среднеахтубинский и другие районы.

В 3q2022 новые BS были построены в Волгограде, Волжском, а также в селе Винновка Городищенского района. Кроме того, голосовая связь и мобильный интернет от оператора Tele2 стал доступен в садовых товариществах «Изобилие» и «Учитель», а также в жилом комплексе «Родниковая долина».

По итогам 2021 года в крупных и малых населенных пунктах Волгоградской области Tele2 построил и модернизировал более 250 базовых станций с поддержкой технологии 4G. Объем инвестиций составил порядка 550 млн руб.

Воронежская область

Tele2 сообщает о модернизации сети в 30 районах Воронежской области. За 2022 году техническая служба компании модернизировала более 20% объектов связи в регионе. Процесс затронул 30 районов области и города Воронеж, Нововоронеж, Бутурлиновка, Борисоглебск.

Оператор усилил свою инфраструктуру новыми объектами связи. Только в 3q2022 BS были построены в Воронеже и еще 39 населенных пунктах в 21 районе области. Кроме того, в зону покрытия Tele2 вошли поселки Красный Лог Аннинского района и Терехово Таловского района, села Кулешовка и Лыково Подгоренского района, Болдыревка Острогожского района, Рудаевка Кантемировского района, хутор Дивногорье Лискинского района, где ранее не было устойчивой связи и высокоскоростного интернета.

Потребление трафика в Воронежской области выросло на 20% год к году.

Курская область

Tele2 на 20% нарастила скорость мобильного интернета в Курской области. Такие данные приводит компания, ссылаясь на то, что с начала 2022 года модернизировала более 20% объектов связи в регионе. Косвенно о проведенных работах свидетельствует рост потребления интернет-трафика на 25% год к году.

Модернизация затронула 22 района области и города Курск, Железногорск, Обоянь, Щигры. Работы по улучшению качества сигнала провели на трассе Курск – Рыльск. Для увеличения пропускной способности в сети LTE Tele2 внедрила технологию MIMO 4x4. В районах с модернизированной сетью, скорость передачи данных выросла на 20%.

В 3q2022 новые BS были построены в столице региона и в Суджанском районе. В зону покрытия Tele2 вошли еще 34 малых населенных пункта в 18 районах.

Мордовия

Tele2 заявляет о модернизации более 20% BS в Мордовии с начала 2022 года. Оптимизация затронула 17 районов и города Саранск, Инсар, поселки Чамзинка, Торбеево, село Большое Игнатово.

В 3q2022 новые BS были построены в столице республики и в Атяшевском, Большеигнатовском, Дубенском, Инсарском, Ичалковском, Лямбирском, Рузаевском, Старошайговском, Теньгушевском районах. Кроме того, в зону покрытия Tele2 вошли села Новая Федоровка и Вертелим Старошайговского района, Пермеево Ичалковского района, Палаевка и Аргамаково Рузаевского района, Енгалычево Дубенского района, Лопатино Лямбирского района, Новое Качаево и Протасово Большеигнатовского района, Хлебино и Веденяпино Теньгушевского района.

Также работы по улучшению качества покрытия провели на трассах М5, Р-178 и вдоль дорог местного значения, в частности на участках Саранск – Ковылкино, Саранск – Кочкурово, Саранск – Ичалки, Краснослободск – Темниково.



Пензенская область

Tele2 в 2022 году модернизировала более 20% объектов связи в регионе. Модернизация затронула 22 района области и города Пенза, Заречный. В 3q2002 BS были построены в столице региона, городе Заречный, поселках Беково, Земетчино, Исса, Камайка, Тамала, Шемышейка. Кроме того, в зону покрытия Tele2 вошли еще 23 малых населенных пункта в 13 районах, где ранее не было устойчивой связи и высокоскоростного интернета.

По данным оператора, скорость передачи данных в сети оператора выросла на 15%, а потребление трафика за период с января до октября 2022 года - на 25% год к году.

Челябинская область

Tele2 установил новые BS 4G в 29 районах Челябинской области. Tele2 за 10 месяцев 2022 года увеличил количество базовых станций 4G в регионе и улучшил качество связи в Курчатовском, Ленинском, Калининском, Тракторозаводском, Металлургическом, Центральном и Советском районах.

Модернизация сети и установка новых базовых станций Tele2 в 2022 году затронула 29 районов: Копейск, Магнитогорск, Миасс, Златоуст, Карталинский, Коркинский, Чебаркульский, Кыштымский, Аргаяшский, Сосновский, Троицкий, Увельский, Еманжелинский, Верхнеуральский, Кунашакский, Озерский и другие, затронув более 200 объектов связи в Челябинске и области.

Впервые сеть Tele2 появилась в Березинском поселке Чесменского района, в деревнях Медиак Аргаяшского и Сосновского районов, а также в отделении Гохрана (Государственный фонд ценностей России) в Чебаркуле.

Компания увеличила количество BS 4G в Челябинской области в 2022 году на 3% и модернизировала 15% объектов в регионе. На сегодняшний день сеть 4G и голосовая связь Tele2 по данным оператора доступна для 99% жителей региона, а сеть 3G — для 95% жителей. C начала 2022 года объем потребляемого трафика в области вырос на 19%.

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Конвергентные услуги

Tele2 расширяет географию услуги "Домашний интернет". В октябре и ноябре 2022 года Tele2 запустила услугу "домашний интернет" для клиентов в регионах Дальнего Востока, Сибири, Урала, Поволжья, Черноземья и Северо-Запада, всего в 61 регионе страны. Услуги домашнего интернета и ТВ предоставляются на базе сети фиксированного доступа Ростелеком. Планируется дальнейшенее расширение территории действия конвергентного предложения, например, в Краснодарском крае. Добавление услуг требует проверки технической возможности подключения.

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УЦН

Архангельская область

Ростелеком/Tele2 запустили BS 2G/3G/LTE в поселке Ламбас Верхнетоемского района Архангельской области в рамках госпрограммы "устранения цифрового неравенства".

В 2022 году поселок Ламбас стал третьим населенным пунктом в Архангельской области, который обеспечили связью и мобильным интернетом по программе УЦН. Ранее базовые станции построили в селе Ценогора Лешуконского района и поселке Мирном Устьянского района.

В 2022 году компания Tele2 продолжала развивать сеть в отдаленных населенных пунктах Архангельской области. Совместно с региональным правительством на основе государственно-частного партнерства оператор установил базовые станции в селе Долгощелье Мезенского района, в поселке Тегрозеро Вельского района, а также в деревне Согра Верхнетоемского района.

Иркутская область

Ростелеком/Tele2 в рамках проекта УЦН 2 построил базовые станции в 10 малых населенных пунктах Иркутской области.

Было проложено более 150 км ВОЛС в Братском, Качугском и Жигаловском районах. Совместно с представителями «Теле2» установлены 20 м и 40 м опоры антенно–мачтовых сооружений и установлены базовые станции сотовой связи компании «Теле2». Ростелеком обеспечил подключение к ВОЛС и электроснабжению.

Жители сел и деревень Верхнеокинский (Зиминский район), Бада, Новое Приречье, Худобок, Кобь и Бурнинская Вихоря (Братский район), Карлук и Корсукова (Качугский район), Дальняя Закора и Константиновка (Жигаловский район) смогут воспользоваться услугами в декабре 2022 года.

В 2023 году компания планирует запустить мобильную связь в 7 населенных пунктах Иркутской области.

Ульяновская область

В 2022 году 5 новых BS Tele2 установлены в Ульяновской области. BS 4G/LTE Tele2 установлены в селах Смольниково Барышского района, Красная Балтия Кузоватовского района, Терентьево Мелекесского района, Канасаево Николаевского района, Петровское Чердаклинского района.

Всего согласно проекту по устранению цифрового неравенства (УЦН 2.0) до 2030 года планируется обеспечить беспроводным интернетом и качественной сотовой связью 348 малых населённых пунктов Ульяновской области. Из них в 2021 году новые вышки появились в 25.

Идет строительство базовых станций в 16 населённых пунктах в Инзенском, Майнском, Мелекесском, Новомалыклинском, Новоспасском, Радищевском, Сенгилеевском, Старомайнском, Ульяновском, Цильнинском, Чердаклинском районах и городском округе Новоульяновск. Их запуск планируется до 31 марта 2023 года.

В 2023 году планируется обеспечить связью в рамках УЦН еще 25 малых населенных пунктов.

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теги: развитие сетей Tele2 дайджест