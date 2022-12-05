Слухи: Появились подробности об игровых смартфонах Red Magic 8 Pro

05.12.2022, MForum.ru

Nubia работает над смартфонами Red Magic 8 и Red Magic 8 Pro для китайского рынка. Ожидается, что серия Red Magic 8 станет первым в мире игровым телефоном на базе мобильной платформы Snapdragon 8 Gen 2.

Red Magic 7 Pro

В прошлом месяце предполагаемый Red Magic 8 Pro с номером модели NX729J был обнаружен в списке сертификационной платформы 3C в Китае. Сообщается, что устройство появилось в базе данных сайта сертификации TENAA. Позже данные были удалены. Тем не менее, некоторые пользователи Weibo смогли обнаружить его и поделиться подробностями.

Список TENAA показывает, что Red Magic 8 Pro оснащен 6,8-дюймовым OLED-дисплеем разрешением 2480 x 1116 пикселей. Устройство обеспечивает полноэкранный режим, радует узкими рамками и отсутствием вырезов в дисплее.

Основой железа Red Magic 8 Pro станет платформа Snapdragon 8 Gen 2. Ожидается, что аппарат будет представлен в нескольких конфигурациях. Топовая версия будет предлагать 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти. По всей вероятности, игровой смартфон может быть оснащен оперативной памятью LPDDR5 и хранилищем UFS 4.0, чтобы обеспечить выдающиеся игровые возможности.

Red Magic 8 будет поставляться с батареями емкостью 5000 мАч и 6000 мАч в версии Pro. Согласно списку 3C, новинка будет предлагать быструю зарядку до 165 Вт. Скорее всего, аппарат будет поставляться с предустановленной ОС Android 13.

Red Magic 8 получит 16-мегапиксельную камеру под дисплеем для селфи. На задней панели разместиться тройная камера в конфигурации 50 Мп + 8 Мп + 2 Мп. Размеры 163,98 х 76,35 х 8,9 мм, вес около 228 граммов. С учетом полученных сертификатов 3C и TENAA, что новый игровой флагман Red Magic может стать официальным к концу этого месяца или к началу января 2023 года.