Слухи: Realme GT Neo 5 первый в мире смартфон с зарядкой 240 Вт

MForum.ru
05.12.2022,
Digital Chat Station раскрыли подробности о смартфоне Realme GT Neo 5. По данным инсайдеров, новинка будет доступна в двух версиях, отличием которых станет емкость аккумулятора и мощность быстрой зарядки.
Первый вариант будет оснащаться АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 150 Вт, второй – будет сочетать АКБ емкостью 4600 мАч и быструю зарядку мощностью 240 Вт. Технически это будет реализовано за счет новой технологии быстрой зарядки, которую Oppo продемонстрировала на MWC 2022. Рабочее напряжение зарядного устройства – 24 В, сила тока – 10 А. Таким образом, АКБ емкостью 4500 мАч будет полностью заряжаться (до 100%) за 9 минут. За безопасность отвечают несколько систем, включая защиту от перегрева, короткого замыкания и перепадов напряжения. Остальные подробности пока не раскрываются.
Кроме того, сообщается, что серия Realme GT Neo 5 будет поставляться с датчиком основной камеры Sony IMX890 с поддержкой оптической стабилизации изображения (OIS) и, как утверждается, обеспечивает лучшее качество съемки, чем серия Realme GT Neo 3. Новинка получит тройную камеру сзади и 16-мегапиксельную или 32-мегапиксельную фронтальную камеру для съемки селфи и видеозвонков.
Судя по утечкам и отчетам, смартфон будет оснащен 6,5-дюймовым дисплеем Full HD+ AMOLED с поддержкой частоты обновления 120 Гц. Новинка, скорее всего, будет работать на процессоре MediaTek Dimensity 9-й серии, но точный набор микросхем пока неизвестен. В части программного обеспечения мы ожидаем операционную систему Android 13 «из коробки» с собственным пользовательским интерфейсом Realme UI 4.0 компании.
© Антон Печеровый,
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