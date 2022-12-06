Слухи: Samsung Galaxy A14 5G могут анонсировать в ближайшее время

06.12.2022, MForum.ru

Разнообразные слухи о Samsung Galaxy A14 5G в сети циркулируют уже давно. Но производитель пока не подтверждает эту модель. Однако, анонс новинки вероятен уже в ближайшее время, так как страница поддержки смартфона появилась на официальном индийском сайте компании.

Страница поддержки Galaxy A14 5G на веб-сайте Samsung не содержит никаких спецификаций, но код модели SM-A146B/DS подтверждает, что смартфон будет поддерживать две SIM-карты. По слухам, Samsung Galaxy A14 5G оснащен 6,8-дюймовым ЖК-дисплеем FullHD+, тройной камерой на задней панели с 50-мегапиксельным основным сенсором и 13-мегапиксельной камерой на передней панели для селфи и видеозвонков.

Galaxy A14 5G получит аккумулятор емкостью 5000 мАч, который будет заряжаться через порт USB-C. Новинка будет работать под управлением Android 13 из коробки и оснащена 4 ГБ оперативной памяти.

Ожидается, что Galaxy A14 5G будет выпускаться в двух вариантах, поскольку он был замечен в Geekbench с разными процессорами. Galaxy A14 5G с обозначением модели SM-A146B базируется на процессоре Exynos 1330 SoC, а SM-A146P получил чип Dimensity 700.