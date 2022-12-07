Анонсы: ZTE Libero 5G III представлен официально

07.12.2022, MForum.ru

ZTE и Y!Mobile выпустила новый смартфон в Японии. Устройство официально называется ZTE Libero 5G III. Это преемник ZTE Libero 5G II, официально представленный в ноябре прошлого года. Телефон предназначен исключительно для японского рынка, как и большинство выпускаемых в Японии устройств.

ZTE Libero 5G III (он же ZTE Libero 5G 3) имеет плоскую рамку. Его толщина составляет 9,1 мм, а вес — 207 г. Устройство со степенью защиты IP57 от пыли и воды выпускается в фиолетовом, белом и черном цветах.

ZTE Libero 5G III оснащен 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2400 x 1080 пикселей (FHD+), отверстием по центру и встроенным в экран датчиком отпечатков пальцев. Аппарат базируется на чипсете MediaTek Dimensity 700 в сочетании с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD.

На задней панели телефона находится тройная камера, состоящая из основного датчика разрешением 13 МП, 2 МП сенсора для макросъемки и 2 Мп датчика глубины сцены. В вырезе экрана размещена камера разрешением 8 Мп.

Варианты подключения на смартфоне включают 5G, двухдиапазонный WiFi, Bluetooth 5.1, GNSS, NFC и USB Type-C. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 4120 мАч, поддерживается зарядка USB PD PPS.

Цена пока не объявлена, но высокой она быть не может.