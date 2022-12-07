MForum.ru
07.12.2022,
ZTE и Y!Mobile выпустила новый смартфон в Японии. Устройство официально называется ZTE Libero 5G III. Это преемник ZTE Libero 5G II, официально представленный в ноябре прошлого года. Телефон предназначен исключительно для японского рынка, как и большинство выпускаемых в Японии устройств.
ZTE Libero 5G III (он же ZTE Libero 5G 3) имеет плоскую рамку. Его толщина составляет 9,1 мм, а вес — 207 г. Устройство со степенью защиты IP57 от пыли и воды выпускается в фиолетовом, белом и черном цветах.
ZTE Libero 5G III оснащен 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2400 x 1080 пикселей (FHD+), отверстием по центру и встроенным в экран датчиком отпечатков пальцев. Аппарат базируется на чипсете MediaTek Dimensity 700 в сочетании с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD.
На задней панели телефона находится тройная камера, состоящая из основного датчика разрешением 13 МП, 2 МП сенсора для макросъемки и 2 Мп датчика глубины сцены. В вырезе экрана размещена камера разрешением 8 Мп.
Варианты подключения на смартфоне включают 5G, двухдиапазонный WiFi, Bluetooth 5.1, GNSS, NFC и USB Type-C. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 4120 мАч, поддерживается зарядка USB PD PPS.
Цена пока не объявлена, но высокой она быть не может.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
05.12. [Новости компаний] Интервью: Хачатур Помбухчан, МегаФон, о возможном возобновлении поставок оборудования Nokia в Россию / MForum.ru
29.11. [Новости компаний] Геополитика и телеком: FCC закрывает импорт китайского телекома в США / MForum.ru
16.11. [Новости компаний] Розница: Авито отчиталась о росте продаж смартфонов на 33% год к году / MForum.ru
11.11. [Новости компаний] 5G: Qualcomm показал рекордные 7 Гбит/c в сети 5G / MForum.ru
25.10. [Новинки] Анонсы: Люксовый смартфон Vertu Metavertu представлен официально / MForum.ru
07.12. [Новинки] Анонсы: ZTE Libero 5G III представлен официально / MForum.ru
07.12. [Новинки] Анонсы: Lenovo Tab M8 (4th Gen) с 8-дюймовым дисплеем и АКБ 5100 мАч представлен официально / MForum.ru
06.12. [Новинки] Слухи: Возможно, Meizu 20 с Snapdragon 8 Gen 2 и 12GB ОЗУ замечен Geekbench / MForum.ru
06.12. [Новинки] Анонсы: Onyx BOOX Leaf2 с 7-дюймовым e-ink дисплеем оценен в $199,99 / MForum.ru
06.12. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A14 5G могут анонсировать в ближайшее время / MForum.ru
06.12. [Новинки] Анонсы: Tecno Pova 4 появится в Индии 7 декабря / MForum.ru
05.12. [Новинки] Слухи: Realme GT Neo 5 первый в мире смартфон с зарядкой 240 Вт / MForum.ru
05.12. [Новинки] Слухи: Появились подробности об игровых смартфонах Red Magic 8 Pro / MForum.ru
02.12. [Новинки] Слухи: Появилась информация о цене Infinix Zero 5G 2023 / MForum.ru
02.12. [Новинки] Слухи: Глобальный вариант Redmi 11A готовится к анонсу / MForum.ru
01.12. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y02 с 6,51-дюймовым дисплеем и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
30.11. [Новинки] Анонсы: Lava Blaze NXT – бюджетный китайский смартфон под индийским брендом / MForum.ru
30.11. [Новинки] Слухи: OnePlus Nord CE 3 засветился на рендерах / MForum.ru
28.11. [Новинки] Слухи: Стали известны подробности о смартфоне Tecno Phantom X2 / MForum.ru
24.11. [Новинки] Анонсы: Honor 80 SE представлен официально / MForum.ru
24.11. [Новинки] Анонсы: Honor Magic Vs представлен официально / MForum.ru
23.11. [Новинки] Анонсы: Vivo X90 и X90 Pro на MediaTek Dimensity 9200 представлены официально / MForum.ru
23.11. [Новинки] Анонсы: Vivo X90 Pro+ на Snapdragon 8 Gen 2 представлен официально / MForum.ru
22.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о камере и экрана Vivo X90 Pro+ / MForum.ru
21.11. [Новинки] Анонсы: Vivo V21s 5G представлен официально / MForum.ru