Развитие сетей: ВымпелКом обеспечит фиксированной и мобильной связью ключевые объекты добычи и транспортировки газа в Иркутской области и Якутии

MForum.ru
07.12.2022,
Запущены базовые станции 2G/4G на компрессорных станциях магистрального газопровода "Сила Сибири", а также на новых объектах Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения в Якутии. Благодаря этому, более 30 тысяч человек получили возможность быть на связи.
Высокоскоростными каналами связи обеспечены клиенты на Ковыктинском месторождении в Иркутской области, на компрессорных станциях и лупингах магистрального газопровода "Сила Сибири". Суммарная пропускная способность организованных каналов связи превышает 3 Гбит/с.
До конца 2022 года билайн бизнес планирует обеспечить связью новые объекты Ковыктинского месторождения, 2 компрессорные станции в Якутии, а также железнодорожный терминал отгрузки газоконденсата в поселке Окунайский Иркутской области.
Олег Андреев, руководитель по работе с нефтегазовым сектором ПАО «ВымпелКом»:
«Эффективность реализации сложных инфраструктурных проектов напрямую зависит от наличия качественной связи в необходимом объеме, для взаимодействия между всеми участниками строительства. Все объекты магистрального газопровода Сила Сибири находятся в отрыве от привычной городской инфраструктуры, с сезонной логистикой и суровым климатом. Именно поэтому связь становится незаменимой и осязаемой ценностью, как для наших заказчиков, так и для строителей, которые месяцами могут находится на вахте в тысячах километрах от дома. Уже сегодня мы обеспечили связью более 30 тысяч человек, и около полусотни организаций, задействованных при строительстве объектов «Силы Сибири».
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теги: развитие сетей билайн бизнес ВымпелКом
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